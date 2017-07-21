Казахстан после поражений «Кайрата» и «Иртыша» в Лиге Европы выпал из ТОП-10 рейтинга еврокубкового сезона

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Футболисты «Кайрата» проиграли албанскому «Скендербеу» в Корче — 0:2, а «Иртыш» уступил с таким же счетом сербской «Црвене Звезде». Видео голов этих матчей можно посмотреть здесь. Таким образом, оба казахстанских клуба завершили участие в Лиге Европы.

После этих поражений в активе Казахстана осталось 1,750 очков. Столько же баллов у Хорватии и Словении. Они делят 12-е место в рейтинге, но по дополнительным показателям Хорватия занимает 12-е место, Казахстан — 13-е, а Словения — 14-е.

До этого Казахстан делил с Израилем, Норвегией и Македонией шестое место, уступая Израилю, но обходя Норвегию и Македонию по дополнительным показателям.

Напомним, что в нынешнем сезоне в еврокубках у Казахстана осталась только «Астана», которая пробилась в третий отборочный раунд Лиги чемпионов, где сыграет с польской «Легией».