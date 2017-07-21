Тренер «Кайрата» о вылете из Лиги Европы: Корча радуется, заслуженно победили и прошли дальше

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«Корча радуется, заслуженно победили и прошли дальше. Поздравляю. Мы хотели победить, но, “Скендербеу” сыграл лучше нас. Сегодня много чего не получилось, не получилась игра в атаке», — приводит слова Цхададзе официальный сайт ФК «Кайрат».

Напомним, что футболисты «Кайрата» проиграли «Скендербеу» и вылетели из Лиги Европы. Ответная встреча второго раунда квалификации проходила в Корче и завершилась со счетом 2:0. Видео голов можно посмотреть здесь. Таким образом, алматинцы уступили в этом противостоянии с общим счетом 1:3.