Стали известны все пары третьего отборочного раунда футбольной Лиги Европы
МОСКВА, 21 июл —
Р-Спорт. Все пары соперников по третьему отборочному раунду футбольной Лиги Европы определились по итогам матчей четверга.
Последним участником третьего раунда стал
Полностью список пар выглядит следующим образом:
ПСВ (Нидерланды) — «Осиек» (Хорватия),
«Тракай» (Литва) — «Шкендия» (Македония),
«Краснодар» (Россия) — «Люнгбю» (Дания),
«Штурм» (Австрия) — «Фенербахче» (Турция),
«Панатинаикос» (Греция) — «Габала» (Азербайджан),
«Млада Болеслав» (Чехия) — «Скендербеу» (Албания),
«Аустрия» (Австрия) — АЕЛ (Кипр),
«Динамо» (Загреб, Хорватия) — «Одд» (Норвегия),
«Динамо» (Бухарест, Румыния) — «Атлетик» (Испания),
«Олимпик» (Украина) — ПАОК (Греция),
«Арка» (Польша) — «Миттьюлланн» (Дания),
«Эстерсунд» (Швеция) — «Фола» (Люксембург),
«Бордо» (Франция) — «Видеотон» (Венгрия),
«Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) — «Паниониос» (Греция),
«Утрехт» (Нидерланды) — «Лех» (Польша),
«Университатя» (Румыния) — «Милан» (Италия),
«Брондбю» (Дания) — «Хайдук» (Хорватия),
«Гент» (Бельгия) — «Альтах» (Австрия),
«Астра» (Румыния) — «Александрия» (Украина),
«Эвертон» (Англия) — «Ружомберок» (Словакия),
«Абердин» (Шотландия) — «Аполлон» (Кипр),
«Црвена Звезда» (Сербия) — «Спарта» (Чехия),
«Ботев» (Болгария) — «Маритиму» (Португалия),
«Зенит» (Россия) — «Бней-Иегуда» (Израиль),
«Марсель» (Франция) — «Остенде» (Бельгия),
«Фрайбург» (Германия) — «Домжале» (Словения),
АЕК (Кипр) — «Динамо» (Минск, Белоруссия),
АИК (Швеция) — «Брага» (Португалия),
«Судува» (Литва) — «Сьон» (Швейцария).
Первые матчи состоятся 27 июля (на полях команд, указанных первыми), ответные — 3 августа.
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