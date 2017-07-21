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21 июля 2017, 1:04 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

Стали известны все пары третьего отборочного раунда футбольной Лиги Европы

МОСКВА, 21 июл — Р-Спорт. Все пары соперников по третьему отборочному раунду футбольной Лиги Европы определились по итогам матчей четверга.

Последним участником третьего раунда стал тель-авивский «Маккаби». Россию на данном этапе представят «Краснодар» и санкт-петербургский «Зенит», которые сыграют соответственно с датским «Люнгбю» и израильским клубом «Бней-Иегуда».

Полностью список пар выглядит следующим образом:

ПСВ (Нидерланды) — «Осиек» (Хорватия),

«Тракай» (Литва) — «Шкендия» (Македония),

«Краснодар» (Россия) — «Люнгбю» (Дания),

«Штурм» (Австрия) — «Фенербахче» (Турция),

«Панатинаикос» (Греция) — «Габала» (Азербайджан),

«Млада Болеслав» (Чехия) — «Скендербеу» (Албания),

«Аустрия» (Австрия) — АЕЛ (Кипр),

«Динамо» (Загреб, Хорватия) — «Одд» (Норвегия),

«Динамо» (Бухарест, Румыния) — «Атлетик» (Испания),

«Олимпик» (Украина) — ПАОК (Греция),

«Арка» (Польша) — «Миттьюлланн» (Дания),

«Эстерсунд» (Швеция) — «Фола» (Люксембург),

«Бордо» (Франция) — «Видеотон» (Венгрия),

«Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) — «Паниониос» (Греция),

«Утрехт» (Нидерланды) — «Лех» (Польша),

«Университатя» (Румыния) — «Милан» (Италия),

«Брондбю» (Дания) — «Хайдук» (Хорватия),

«Гент» (Бельгия) — «Альтах» (Австрия),

«Астра» (Румыния) — «Александрия» (Украина),

«Эвертон» (Англия) — «Ружомберок» (Словакия),

«Абердин» (Шотландия) — «Аполлон» (Кипр),

«Црвена Звезда» (Сербия) — «Спарта» (Чехия),

«Ботев» (Болгария) — «Маритиму» (Португалия),

«Зенит» (Россия) — «Бней-Иегуда» (Израиль),

«Марсель» (Франция) — «Остенде» (Бельгия),

«Фрайбург» (Германия) — «Домжале» (Словения),

АЕК (Кипр) — «Динамо» (Минск, Белоруссия),

АИК (Швеция) — «Брага» (Португалия),

«Судува» (Литва) — «Сьон» (Швейцария).

Первые матчи состоятся 27 июля (на полях команд, указанных первыми), ответные — 3 августа.
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