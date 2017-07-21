«Маккаби» (Тель-Авив) и «Црвена Звезда» вышли в третий отборочный раунд футбольной ЛЕ
МОСКВА, 21 июл —
Р-Спорт. «Маккаби» (Тель-Авив) и белградская «Црвена Звезда» завоевали путевки в третий отборочный раунд футбольной Лиги Европы.
Израильтяне в ответном матче второго раунда в гостях взяли верх над исландским клубом «КР Рейкьявик» — 2:0, голы забили Омер Ацили (57-я минута) и Дор Перец (66-я). В первом матче «Маккаби» также оказался сильнее — 3:1.
«Црвена Звезда» во втором матче дома переиграла павлодарский «Иртыш» — 2:0, итоговый счет противостояния — 3−1.
Результаты других матчей дня:
«Младость» (Черногория) — «Штурм» (Австрия) — 0:3, итоговый счет — 1−3,
«Ягеллония» (Польша) — «Габала» (Азербайджан) — 0:2, итоговый счет — 1−3,
«Горица» (Словения) — «Паниониос» (Греция) — 2:3, итоговый счет — 2−5,
«Широки Бриег» (Босния и Герцеговина) — «Абердин» (Шотландия) — 0:2, итоговый счет — 1−3,
«Видеотон» (Венгрия) — «Нымме Калью» (Эстония) — 1:1, итоговый счет — 4−1.
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