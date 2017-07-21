«Иртыш» проиграл «Црвене Звезде» и вылетел из Лиги Европы

Ответная встреча второго раунда квалификации проходила на стадионе имени Райко Митича в Белграде и завершилась со счетом 2:0.

Уже на десятой минуте «Црвена Звезда» вышла вперед — точным ударом со штрафного ворота «Иртыша» поразил голландский хавбек Митчелл Доналд. Минимальный счет сохранялся больше часа.

На 77-й минуте второй гол «Црвены Звезды» забил полузащитник Славолюб Срнич, который поставил точку в игре.

Первый матч в Павлодаре завершился со счетом 1:1. Таким образом, «Црвена Звезда» с общим результатом 3:1 проходит «Иртыш» и в третьем раунде Лиги Европы встретится с чешской «Спартой» из Праги.

Ранее из Лиги Европы после второго раунда вылетел «Кайрат», проигравший по сумме двух матчей албанскому «Скендербеу» (1:1, 0:2), а «Ордабасы» споткнулся на первом же сопернике — боснийском «Широки Бриеге» (0:2, 0:0).

Таким образом, в Лиге Европы на данный момент не осталось ни одного казахстанского клуба. Теоретически в этот турнир может перейти «Астана», которая во втором раунде квалификации Лиги чемпионов встретится с польской «Легией».