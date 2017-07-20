«Кайрат» проиграл «Скендербеу» в матче с двумя удалениями и вылетел из Лиги Европы

Ответная встреча второго раунда квалификации проходила в Корче и завершилась со счетом 2:0.

Первый тайм «Кайрат» и «Скендербеу» отыграли без голов. В самом начале преимуществом владели хозяева, но гости постепенно выравнили положение, однако стопроцентных моментов ни у кого не было.

Во второй половине «Скендербеу» сумел вырвать победу. Автором победного гола на 58-й минуте стал полузащитник албанцев Сабиен Лиляй, который воспользовался ошибкой тринидадского защитника Шелдона Бато.

После пропущенного гола «Кайрат» заметно активизировался, вдобавок на поле вышел хорватский хавбек Иво Иличевич, сменивший защитника Елдоса Ахметова. На 75-й минуте свою команду подвел Лиляй — автор гола получил вторую желтую карточку и покинул поле.

Правда, и в меньшинстве «Скендербеу» огрызался, а на 75-й минуте в каркас угодил малийский хавбек Бакари Нимага, но в этом моменте правильную позицию занимал голкипер «Кайрата» Стас Покатилов. Зато ошибся Покатилов на пару с защитниками Сезаром Арзо и Бато на 83-й, что привело к голу форварда «Скендербеу» Себино Пляку. Каких-либо шансов на спасение «Кайрат» лишился на 86-й минуте, когда Арзо ударил соперника и получил прямую красную карточку.

Первый матч между «Кайратом» и «Скендербеу» в Алматы завершился со счетом 1:1. Таким образом, албанский клуб с результатом 3:1 выходит в третий раунд квалификации Лиги Европы, где сыграет с «Младой-Болеслав» из Чехии, прошедшей ирландский «Шемрок Роверс» (3:2 — в гостях, 2:0 — дома).

Стоит отметить, что «Кайрат» второй сезон подряд не может пройти барьер второго раунда Лиги Европы. В прошлом году алматинцы по сумме двух встреч проиграли израильскому «Маккаби» из Тель-Авива (1:1, 1:2).

Ранее сообщалось, что главный тренер «Кайрата» Кахабер Цхададземожет быть уволен в случае вылета из Лиги Европы.