Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/30449313/
20 июля 2017, 23:06 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Команда Аршавина «Кайрат» не смогла выйти в третий раунд квалификации Лиги Европы

ТАСС, 20 июля. Казахстанский футбольный клуб «Кайрат» не сумел выйти в третий квалификационный раунд Лиги Европы. Об этом стало известно по итогам ответных встреч второго раунда.

В четверг «Кайрат» проиграл в гостях албанскому «Скендербеу» со счетом 0:2. Первый гол на 50-й минуте встречи забил Сабьен Лилай, который спустя 25 минут получил вторую желтую карточку и был удален с поля, на 83-й минуте отличился Себино Плаку. На 86-й минуте был удален футболист «Кайрата» Сесар Арсо. В первой встрече неделю назад соперники сыграли вничью — 1:1.

За «Кайрат» выступает бывший капитан сборной России и санкт-петербургского «Зенита» Андрей Аршавин. 36-летний полузащитник в четверг провел на поле весь матч.

В третьем раунде албанцы встретятся с чешской «Младой Болеслав». Первый матч пройдет 27 июля, ответный — 3 августа.

Скендербеу
Новости Матчи Состав Статистика
Кайрат
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Еврокубков

Еще 7 новостей  Все новости

Захаров завоевал бронзу в индивидуальных соревнованиях по прыжкам в воду на ЧМ

Нурмагомедов заявил, что проведет следующий бой осенью с Фергюсоном

"Бней Иегуда" стал соперником "Зенита" по третьему раунду квалификации Лиги Европы

Захаров завоевал бронзу в индивидуальных соревнованиях по прыжкам в воду на ЧМ

Нурмагомедов заявил, что проведет следующий бой осенью с Фергюсоном