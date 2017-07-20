Команда Аршавина «Кайрат» не смогла выйти в третий раунд квалификации Лиги Европы

Футбол Лига Европы 2017/2018 2-й отборочный раунд, 20.07.2017, 21:00 2:0 Скендербеу Кайрат

В четверг «Кайрат» проиграл в гостях албанскому «Скендербеу» со счетом 0:2. Первый гол на 50-й минуте встречи забил Сабьен Лилай, который спустя 25 минут получил вторую желтую карточку и был удален с поля, на 83-й минуте отличился Себино Плаку. На 86-й минуте был удален футболист «Кайрата» Сесар Арсо. В первой встрече неделю назад соперники сыграли вничью — 1:1.

За «Кайрат» выступает бывший капитан сборной России и санкт-петербургского «Зенита» Андрей Аршавин. 36-летний полузащитник в четверг провел на поле весь матч.

В третьем раунде албанцы встретятся с чешской «Младой Болеслав». Первый матч пройдет 27 июля, ответный — 3 августа.