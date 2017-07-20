Определились соперники «Зенита» и «Краснодара» в Лиге Европы

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«Зенит» стартует в Лиге Европы матчами против «Бней-Йегуды». Израильский клуб в первом матче со словацким «Тренчином» сыграл на выезде вничью (1:1), но дома победил со счетом 2:0. По голу в этом противостоянии забили три футболиста «Бней-Йегуды» — литовский нападающий Нериюс Вальскис, конголезский вингер Мавис Чибота и израильский полузащитник Юваль Ашкенази.

Соперником «Краснодара» станет «Люнгбю». Двукратные чемпионы Дании во втором отборочном раунде дважды победили «Слован» из Братиславы — 1:0 и 2:1. В этих матчах в составе «Люнгбю» по голу забили Йеппе Кьер, Миккель Рюгор Йенсен и Мартин Эрнсков.

Первые матчи третьего отборочного раунда состоятся 27 июля, ответные — 3 августа. «Зенит» и «Краснодар» первые матчи проведут на своих полях, ответные — в гостях.