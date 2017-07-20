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20 июля 2017, 22:20 | Футбол: Еврокубки | РБК-Спорт

Определились соперники «Зенита» и «Краснодара» в Лиге Европы

Петербургский «Зенита» в третьем отборочном раунде Лиги Европы сыграет с израильской «Бней-Йегудой», «Краснодар» встретится с датским «Люнгбю». Это стало известно по результатам матчей второго отборочного раунда.

Петербургский Зенита в третьем отборочном раунде Лиги Европы сыграет с израильской <span class=error>Бней</span>-<span class=error>Йегудой</span> Краснодар встретится с датским Люнгбю. Это стало известно по результатам матчей второго отборочного раунда. Увеличить
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«Зенит» стартует в Лиге Европы матчами против «Бней-Йегуды». Израильский клуб в первом матче со словацким «Тренчином» сыграл на выезде вничью (1:1), но дома победил со счетом 2:0. По голу в этом противостоянии забили три футболиста «Бней-Йегуды» — литовский нападающий Нериюс Вальскис, конголезский вингер Мавис Чибота и израильский полузащитник Юваль Ашкенази.

Соперником «Краснодара» станет «Люнгбю». Двукратные чемпионы Дании во втором отборочном раунде дважды победили «Слован» из Братиславы — 1:0 и 2:1. В этих матчах в составе «Люнгбю» по голу забили Йеппе Кьер, Миккель Рюгор Йенсен и Мартин Эрнсков.

Первые матчи третьего отборочного раунда состоятся 27 июля, ответные — 3 августа. «Зенит» и «Краснодар» первые матчи проведут на своих полях, ответные — в гостях.

Победители третьего отборочного раунда в августе сыграют в раунде плей-офф, который нужно успешно преодолеть, чтобы принять участие в групповом турнире. Вместе с московским «Локомотивом», выигравшим в минувшем сезоне Кубок России, в групповой раунд уже попали «Арсенал» (Лондон, Англия), «Лион» (Франция), «Вильярреал» (Испания), «Лацио» (Италия), «Реал Сосьедад» (Испания), «Герта» (Германия), «Кельн» (Германия), «Гимарайнш» (Португалия), «Аталанта» (Италия), «Зюлте Варегем» (Бельгия), «Заря» (Украина), «Коньяспор» (Турция), «Витесс» (Голландия), «Злин» (Чехия) и «Лугано» (Швейцария).

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Брестское «Динамо» не пробилось в 3-й раунд квалификации футбольной Лиги Европы

Брестское «Динамо» не пробилось в 3-й раунд квалификации футбольной Лиги Европы

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты брестского «Динамо» не пробились в 3-й квалификационный раунд Лиги Европы, уступив по сумме двух встреч австрийскому «Альтаху», сообщает корреспондент БЕЛТА.
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