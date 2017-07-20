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20 июля 2017, 22:24 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

«Бней Иегуда» стал соперником «Зенита» по третьему раунду квалификации Лиги Европы

ТАСС, 20 июля. Израильский футбольный клуб «Бней Иегуда» вышел в третий квалификационный раунд Лиги Европы, где сыграет с российским «Зенитом». Об этом стало известно по итогам ответных встреч второго раунда.

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В четверг «Бней Иегуда» на своем поле победил словацкий «Тренчин» со счетом 2:0. Голы забили Мавис Чибота (50-я минута) и Юваль Ашкенази (85). В первом матче соперники сыграли вничью — 1:1.

«Зенит» попал в число «сеяных» команд третьего раунда по клубному рейтингу. Первый матч между соперниками пройдет 27 июля в Санкт-Петербурге, ответный — 3 августа в Израиле.

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