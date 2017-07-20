Соперником минского «Динамо» в 3-м раунде квалификации Лиги Европы будет кипрский АЕК
20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определился соперник футболистов минского «Динамо» в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Минчанам предстоит дважды встретиться с кипрским клубом АЕК из Ларнаки, который обыграл ирландский «Корк Сити» с одинаковым счетом 1:0 дома и в гостях.
Первый матч за выход в
Футболисты минского «Динамо» вышли в 3-й раунд квалификации Лиги ЕвропыНа поле столичного стадиона «Трактор» подопечные Сергея Гуренко принимали македонский клуб «Работнички» из Скопье и открыли счет в середине первого тайма.
Еще один представитель Беларуси в этом турнире брестское «Динамо» сегодня крупно проиграло на своем поле австрийскому «Альтаху» со счетом 0:3 и завершило свой еврокубковый сезон.
Брестское «Динамо» не пробилось в 3-й раунд квалификации футбольной Лиги ЕвропыПосле гостевой ничьей со счетом 1:1 у брестчан были отличные шансы на выход в следующий раунд, но они их не использовали.
В главном клубном турнире Старого Света — Лиге чемпионов — борисовский БАТЭ в матчах 3-го круга квалификации встретится с пражской «Славией». Первый поединок состоится 25 июля в столице Чехии, ответный пройдет 2 августа в Борисове.
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