Чешский клуб «Млада Болеслав» пробился в 3-й отборочный раунд Лиги Европы по футболу

Ответная встреча, прошедшая в четверг в Чехии, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. У победителей отличились Ян Храмоста (9-я минута) и Голгол Мебрахту (31).

Первый матч этих команд, прошедший в Ирландии, также завершился победой чешской команды со счетом 3:2.

В третьем отборочном раунде ЛЕ «Млада Болеслав» сыграет с победителем противостояния между алма-атинским «Кайратом» и албанским «Скендербеу».

Другие результаты ответных матчей:

ХИК (Финляндия) — «Шкендрия» (Албания) — 1:1 (первый матч — 1:3),

«Судува» (Литва) — «Лиепая» (Латвия) — 0:1 (2:0),

ВПС (Финляндия) — «Брондбю» (Дания) — 2:1 (0:2).

Матчи третьего отборочного раунда пройдут 27 июля и 3 августа.