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20 июля 2017, 21:42 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

Чешский клуб «Млада Болеслав» пробился в 3-й отборочный раунд Лиги Европы по футболу

МОСКВА, 20 июл — Р-Спорт. Чешский клуб «Млада Болеслав» вышел в третий отборочный раунд Лиги Европы по футболу, обыграв во втором раунде ирландский «Шемрок Роверс».

Ответная встреча, прошедшая в четверг в Чехии, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. У победителей отличились Ян Храмоста (9-я минута) и Голгол Мебрахту (31).

Первый матч этих команд, прошедший в Ирландии, также завершился победой чешской команды со счетом 3:2.

В третьем отборочном раунде ЛЕ «Млада Болеслав» сыграет с победителем противостояния между алма-атинским «Кайратом» и албанским «Скендербеу».

Другие результаты ответных матчей:

ХИК (Финляндия) — «Шкендрия» (Албания) — 1:1 (первый матч — 1:3),

«Судува» (Литва) — «Лиепая» (Латвия) — 0:1 (2:0),

ВПС (Финляндия) — «Брондбю» (Дания) — 2:1 (0:2).

Матчи третьего отборочного раунда пройдут 27 июля и 3 августа.

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