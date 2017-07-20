Чешский клуб «Млада Болеслав» пробился в 3-й отборочный раунд Лиги Европы по футболу
МОСКВА, 20 июл —
Р-Спорт. Чешский клуб «Млада Болеслав» вышел в третий отборочный раунд Лиги Европы по футболу, обыграв во втором раунде ирландский «Шемрок Роверс».
Ответная встреча, прошедшая в четверг в Чехии, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. У победителей отличились Ян Храмоста (9-я минута) и Голгол Мебрахту (31).
Первый матч этих команд, прошедший в Ирландии, также завершился победой чешской команды со счетом 3:2.
В третьем отборочном раунде ЛЕ «Млада Болеслав» сыграет с победителем противостояния между
Другие результаты ответных матчей:
ХИК (Финляндия) — «Шкендрия» (Албания) — 1:1 (первый матч — 1:3),
«Судува» (Литва) — «Лиепая» (Латвия) — 0:1 (2:0),
ВПС (Финляндия) — «Брондбю» (Дания) — 2:1 (0:2).
Матчи третьего отборочного раунда пройдут 27 июля и 3 августа.
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