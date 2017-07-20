Брестское «Динамо» не пробилось в 3-й раунд квалификации футбольной Лиги Европы
20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты брестского «Динамо» не пробились в 3-й квалификационный раунд Лиги Европы, уступив по сумме двух встреч австрийскому «Альтаху», сообщает корреспондент БЕЛТА.
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После гостевой ничьей со счетом 1:1 у брестчан были отличные шансы на выход в следующий раунд, но они их не использовали. Сегодня при аншлаге на трибунах ОСК «Брестский» команда Владимира Журавля крайне неудачно стартовала в ответном матче. Уже на 8-й минуте камерунский защитник гостей Муме Нгамале ударом с центральной линии поля наказал французского голкипера брестчан Жереми Малерба, который вышел далеко из ворот. Хозяева бросились отыгрываться, много атаковали, но безуспешно. За минуту до перерыва «Альтах» провел контратаку, и Штефан Нутц забил второй гол. Через 5 минут после возобновления игры многие болельщики потянулись к выходу со стадиона — третий гол в ворота «Динамо» забил Филипп Нетцер. Проиграв 0:3, обладатели Кубка Беларуси покидают Лигу Европы.
Следующим соперником «Альтаха» будет бельгийский клуб «Гент».
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