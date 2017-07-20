Брестское «Динамо» не пробилось в 3-й раунд квалификации футбольной Лиги Европы

После гостевой ничьей со счетом 1:1 у брестчан были отличные шансы на выход в следующий раунд, но они их не использовали. Сегодня при аншлаге на трибунах ОСК «Брестский» команда Владимира Журавля крайне неудачно стартовала в ответном матче. Уже на 8-й минуте камерунский защитник гостей Муме Нгамале ударом с центральной линии поля наказал французского голкипера брестчан Жереми Малерба, который вышел далеко из ворот. Хозяева бросились отыгрываться, много атаковали, но безуспешно. За минуту до перерыва «Альтах» провел контратаку, и Штефан Нутц забил второй гол. Через 5 минут после возобновления игры многие болельщики потянулись к выходу со стадиона — третий гол в ворота «Динамо» забил Филипп Нетцер. Проиграв 0:3, обладатели Кубка Беларуси покидают Лигу Европы.

Следующим соперником «Альтаха» будет бельгийский клуб «Гент».