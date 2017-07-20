Футболисты минского «Динамо» вышли в 3-й раунд квалификации Лиги Европы

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Первыми свой матч завершили футболисты минского «Динамо». На поле столичного стадиона «Трактор» подопечные Сергея Гуренко принимали македонский клуб «Работнички» из Скопье и открыли счет в середине первого тайма. На 21-й минуте игры капитан минчан Александр Нойок поборолся за мяч у границы штрафной площади и нанес точный удар в ближний угол ворот гостей — 1:0. До перерыва динамовцы имели еще несколько хороших моментов, но гола не забили. Во второй половине встречи македонские футболисты начали очень мощно, заставив хозяев думать только об обороне. Голкипер Андрей Климович и его партнеры сумели выстоять, а затем использовали свои шансы в контратаках. Сначала на 70-й минуте отличился Нино Галович, а через 15 минут точку поставил Антон Сарока — 3:0. Неделю назад в столице Македонии соперники разошлись миром — 1:1. В 3-м раунде квалификации минское «Динамо» встретится с победителем пары «Корк Сити» (Ирландия) — АЕК (Кипр). В первой игре киприоты обыграли соперников на их поле с минимальным счетом 1:0.

Брестские динамовцы принимают на своей арене австрийский «Альтах». Их первая встреча в Австрии завершилась вничью — 1:1. Победитель этой пары в 3-м круге сыграет с бельгийским «Гентом».