«Краснодар» сыграет с датским «Люнгбю» в третьем квалификационном раунде Лиги Европы

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В четверг «Люнгбю» на своем поле победил братиславский «Слован» со счетом 2:1. Данный результат позволил «Люнгбю», который победил словацкий клуб и в первом матче второго раунда (1:0), по итогам двух встреч выйти в следующий квалификационный этап.

«Краснодар» попал в число «сеяных» команд третьего раунда по клубному рейтингу. Первый матч между соперниками пройдет 27 июля в Краснодаре, ответный — 3 августа в Дании.

Представление соперника

«Люнгбю» представляет одноименный северный пригород Копенгагена и является двукратным чемпионом Дании — 1983 и 1992 гг. Клуб был основан в 1921 году, однако «золотой» период команды пришелся на 80-е годы прошлого века. Последний титул «Люнгбю» оформил 25 лет назад — накануне триумфального для сборной Дании чемпионата Европы, где выступали четверо футболистов клуба, включая полузащитника Хенрика Ларсена. Он стал одним из лучших бомбардиров турнира, забив три мяча, в том числе два — в полуфинале с командой Нидерландов.

В прошлом сезоне «Люнгбю» наконец удалось вновь стать призером чемпионата Дании — третье место. Причем клуб лишь в 2016 году вернулся в элиту — 16 лет назад клуб они был отправлен во вторую лигу. Взлет «Люнгбю» оказался возможным благодаря тренеру Давиду Нильсену, который возглавил команду в 2015 году. Самым известным для российских болельщиков игроком «Люнгбю» является 29-летний левый защитник Микаэль Лумб, который выступал за «Зенит».

В первом раунде квалификации Лиги Европы «Люнгбю» переиграл валлийский клуб «Бангор Сити» (1:0, 3:0), причем крупной победы добился на выезде. Норвежский форвард Кристоффер Ларссон забил два мяча в ворота «Бангора», а лучший бомбардир «Люнгбю» 31-летний Йеппе Кьер принес команде победу в Братиславе. В домашней встрече со словаками отличились полузащитники Миккель Рюгор Йенсен и Мартин Эрнсков. На домашнем стадионе «Люнгбю» установлено 3000 сидячих мест.