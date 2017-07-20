ФК «Краснодар» в Лиге Европы сыграет с датским «Люнгбю»

Первая игра третьего раунда квалификации престижного международного турнира состоится в столице Кубани в следующий четверг, 27 июля. Ответная встреча пройдет в Дании 2 августа. Победитель этого противостояния выйдет в раунд плей-офф.

«Люнгбю» сделал себе хороший задел еще неделю назад, когда скандинавы в упорном поединке одолели «Слован» в Братиславе — 1:0. Тогда решающий мяч на 75-й минуте провел вышедший только что на замену форвард гостей Кьер, В ответной встрече на родном стадионе датчане также взяли верх. Причем исход сегодняшней встречи оказался ясен уже в дебюте: на 19-й минуте Йенсен реализовал пенальти, а на 30-й минуте Эрнсков провел второй мяч, сделав счет 2:0. Лишь на последней минуте братиславец Оршула провел один ответный мяч — 2:1. Добавим, что датчанин Серенсен на 67-й минуте еще и не реализовал пенальти, пробив с «точки» в каркас ворот «Слована».

Датский клуб, основанный еще в 1921 году, многие десятилетия входил в числе ведущих в стране, а в 1983 и 1992 годах завоевывал «золото» национального первенства. Регулярно выступал в Кубке европейских чемпионов и Лиге чемпионов, Кубке обладателей кубков, Кубке УЕФА, кубке Интертото.

Правда, в последнее десятилетие «Люнгбю» резко сдал свои позиции, даже вылетал из высшего датского дивизиона. Но сейчас, похоже, кризис преодолен: в минувшем сезоне коллектив, которым руководит местный наставник Давид Нильсен, завоевал третье место в чемпионате Дании и получил путевку в Лигу Европы. В этом турнире он в первом отборочном раунде переиграл «Бангор Сити» из Уэльса (1:0 и 3:0), а затем прошел и «Слован».

Большинство игроков соперника кубанских «быков» — датчане, в составе «Люнгбю» (у местных фанатов он имеет сразу два прозвища: «викинги» и «синие») всего три легионера: исландский защитник Йоунассон, полузащитник из Норвегии Ларсен и нигерийский форвард Оджо. Команда принимает гостей на арене «Конгенс Люнгбю», вмещающей 10 тысяч зрителей.

Тем временем