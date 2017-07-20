УЕФА открыл дисциплинарное дело после матча «Селтик» — «Линфилд»
УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении «Селтика» по итогам матча 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов против «Линфилда», сообщает официальный сайт организации. Напомним, что встреча проходила 19 июля в Глазго и завершилась победой шотландского клуба со счетом 4:0.
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Шотландскому клубу вменяется размещение болельщиками запрещенного баннера. Также «Селтику» предъявлены обвинения в нарушении правил экипировки и ненадлежащем обеспечении безопасности на стадионе. Дело будет рассмотрено 28 июля.
По итогам первого матча между «Линфилдом» и «Селтиком» также было открыто дисциплинарное дело.
Отметим, что по сумме двух матчей клуб из Глазго вышел в 3-й отборочный раунд Лиги чемпионов, где встретится с «Русенборгом». Первая игра состоится в Шотландии 26 июля, ответная игра пройдет 2 августа в Норвегии.
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