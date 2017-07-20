К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Шотландскому клубу вменяется размещение болельщиками запрещенного баннера. Также «Селтику» предъявлены обвинения в нарушении правил экипировки и ненадлежащем обеспечении безопасности на стадионе. Дело будет рассмотрено 28 июля.

По итогам первого матча между «Линфилдом» и «Селтиком» также было открыто дисциплинарное дело.

Отметим, что по сумме двух матчей клуб из Глазго вышел в 3-й отборочный раунд Лиги чемпионов, где встретится с «Русенборгом». Первая игра состоится в Шотландии 26 июля, ответная игра пройдет 2 августа в Норвегии.