Матч пройдет 8 августа в македонском Скопье.

43-летнему уроженцу Флоренции будут ассистировать соотечественники — Эленито Ди Либераторе и Мауро Тонолини (оба — помощники судьи), Давиде Масса, Массимилиано Иррати (дополнительные арбитры) и Риккардо Ди Фьоре (официальный делегат УЕФА). Четвертым судьей будет француз Клеман Турпин.

В прошлом сезоне Рокки был назначен главным судьей на полуфинальный матч Лиги Европы «Аякс» (Нидерланды) — «Лион» (Франция) и четвертым рефери на финал турнира «Манчестер Юнайтед» — «Аякс». Также он обслужил в качестве главного арбитра две встречи Кубка конфедераций — 2017, прошедшего в России.

В матче за Суперкубок УЕФА встречаются победители Лиги чемпионов и Лиги Европы.