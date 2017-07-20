Итальянский судья Рокки обслужит матч за Суперкубок УЕФА «Реал» — «Манчестер Юнайтед»
ТАСС, 20 июля. Итальянская бригада арбитров во главе с Джанлукой Рокки обслужит матч за Суперкубок Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) между испанским «Реалом» и английским «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает
пресс-служба УЕФА.
Матч пройдет 8 августа в македонском Скопье.
43-летнему уроженцу Флоренции будут ассистировать соотечественники — Эленито Ди Либераторе и Мауро Тонолини (оба — помощники судьи), Давиде Масса, Массимилиано Иррати (дополнительные арбитры) и Риккардо Ди Фьоре (официальный делегат УЕФА). Четвертым судьей будет француз Клеман Турпин.
В прошлом сезоне Рокки был назначен главным судьей на полуфинальный матч Лиги Европы «Аякс» (Нидерланды) — «Лион» (Франция) и четвертым рефери на финал турнира «Манчестер Юнайтед» — «Аякс». Также он обслужил в качестве главного арбитра две встречи Кубка конфедераций — 2017, прошедшего в России.
В матче за Суперкубок УЕФА встречаются победители Лиги чемпионов и Лиги Европы.
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