Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/30447138/
20 июля 2017, 17:46 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Итальянский судья Рокки обслужит матч за Суперкубок УЕФА «Реал» — «Манчестер Юнайтед»

ТАСС, 20 июля. Итальянская бригада арбитров во главе с Джанлукой Рокки обслужит матч за Суперкубок Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) между испанским «Реалом» и английским «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Матч пройдет 8 августа в македонском Скопье.

43-летнему уроженцу Флоренции будут ассистировать соотечественники — Эленито Ди Либераторе и Мауро Тонолини (оба — помощники судьи), Давиде Масса, Массимилиано Иррати (дополнительные арбитры) и Риккардо Ди Фьоре (официальный делегат УЕФА). Четвертым судьей будет француз Клеман Турпин.

В прошлом сезоне Рокки был назначен главным судьей на полуфинальный матч Лиги Европы «Аякс» (Нидерланды) — «Лион» (Франция) и четвертым рефери на финал турнира «Манчестер Юнайтед» — «Аякс». Также он обслужил в качестве главного арбитра две встречи Кубка конфедераций — 2017, прошедшего в России.

В матче за Суперкубок УЕФА встречаются победители Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Реал
Новости Матчи Состав Статистика
Манчестер Юнайтед
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Еврокубков

СМИ: Роналду не поможет «Реалу» в Суперкубке УЕФА, но сыграет в Суперкубке Испании

СМИ: Роналду не поможет «Реалу» в Суперкубке УЕФА, но сыграет в Суперкубке Испании

МОСКВА, 17 июл — Р-Спорт. Португальский нападающий Криштиану Роналду не поможет мадридскому «Реалу» в матче за Суперкубок УЕФА против «Манчестер Юнайтед», но готов вернуться в строй к первой встрече Суперкубка Испании против «Барселоны», сообщает Marca.
Еще 7 новостей  Все новости

Синхронистки Колесниченко и Пацкевич завоевали золото ЧМ в произвольной программе дуэтов

Баффер будет ринг-анонсером на вечере бокса на Красной площади 22 июля

Поветкин вернулся в рейтинг WBO, заняв восьмое место

Синхронистки Колесниченко и Пацкевич завоевали золото ЧМ в произвольной программе дуэтов

Баффер будет ринг-анонсером на вечере бокса на Красной площади 22 июля