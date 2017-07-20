Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/30444677/
20 июля 2017, 15:30 | Футбол: Еврокубки | Vesti.kz

«Кайрат» может уволить Цхададзе в случае вылета от «Скендербеу» в Лиге Европы

Грузинскому специалисту поставили ультиматум.

Главный тренер «Кайрата» Кахабер Цхададзе может покинуть свой пост, если алматинцы не пройдут албанский «Скендербеу» во втором раунде квалификации Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на источник, близкий к команде.

В первом матче между этими клубами в Алматы хозяева упустили победу — 1:1. Этот результат сильно расстроил боссов «Кайрата», очень рассчитывающих в этом сезоне попасть в групповую стадию Лиги Европы.

Не лучшим образом складываются дела «Кайрата» и в борьбе за чемпионство. где отставание от лидирующей «Астаны» составляет пять очков. По информации источника, все эти факторы повлияли на решение высшего руководства «Кайрата» поставить ультиматум Цхададзе: если команда вылетит из Лиги Европы, то контракт с грузином может быть расторгнут.

Ранее сообщалось, что Цхададзе дисквалифицирован Контрольно-дисциплинарным комитетом ФФК на два матча за неприличный жест в адрес болельщиков в гостевой игре 19-го тура КПЛ против «Акжайыка» (1:0).

48-летний Цхададзе возглавляет «Кайрат» с апреля 2016 года. Под его руководством клуб в прошлом сезоне стал вторым в чемпионате, проиграл в финале Кубка Казахстана «Астане», а в Лиге Европы остановился во втором отборочном раунде.

Матч «Скендербеу» — «Кайрат» пройдет в албанском городе Корча в ночь с 20 на 21 июля и начнется в 00:00 по времени Астаны. Алматинскому клубу для выхода в следующий раунд нужна победа или результативная ничья (счет 2:2 и более) в основное время.

Кайрат
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Еврокубков

Гетериев: В команде все рвутся в бой

Гетериев: В команде все рвутся в бой

В ночь с четверга на пятницу казахстанский «Иртыш» проведет свой ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Европы. В первом поединке павлодарцам удалось избежать поражения, когда в добавочные основному времени игры минуты они смогли сравнять счет во встрече с «Црвеной Звездой». Таким образом, данный результат позволяет любителям футбола нашей страны надеяться на благополучный исход по итогам данного двухматчевого противостояния.
Еще 7 новостей  Все новости
20 июля

Прямая трансляция ответных матчей "Кайрата" и "Иртыша" в Лиге Европы

Букмекеры сделали прогноз на ответные матчи "Кайрата" и "Иртыша" во втором раунде Лиги Европы

Защита для Ару и борьба за победу. Как "Астана" готовится к последним этапам на "Тур де Франс"