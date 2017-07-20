«Кайрат» может уволить Цхададзе в случае вылета от «Скендербеу» в Лиге Европы

Главный тренер «Кайрата» Кахабер Цхададзе может покинуть свой пост, если алматинцы не пройдут албанский «Скендербеу» во втором раунде квалификации Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на источник, близкий к команде.

В первом матче между этими клубами в Алматы хозяева упустили победу — 1:1. Этот результат сильно расстроил боссов «Кайрата», очень рассчитывающих в этом сезоне попасть в групповую стадию Лиги Европы.

Не лучшим образом складываются дела «Кайрата» и в борьбе за чемпионство. где отставание от лидирующей «Астаны» составляет пять очков. По информации источника, все эти факторы повлияли на решение высшего руководства «Кайрата» поставить ультиматум Цхададзе: если команда вылетит из Лиги Европы, то контракт с грузином может быть расторгнут.

Ранее сообщалось, что Цхададзе дисквалифицирован Контрольно-дисциплинарным комитетом ФФК на два матча за неприличный жест в адрес болельщиков в гостевой игре 19-го тура КПЛ против «Акжайыка» (1:0).

48-летний Цхададзе возглавляет «Кайрат» с апреля 2016 года. Под его руководством клуб в прошлом сезоне стал вторым в чемпионате, проиграл в финале Кубка Казахстана «Астане», а в Лиге Европы остановился во втором отборочном раунде.

Матч «Скендербеу» — «Кайрат» пройдет в албанском городе Корча в ночь с 20 на 21 июля и начнется в 00:00 по времени Астаны. Алматинскому клубу для выхода в следующий раунд нужна победа или результативная ничья (счет 2:2 и более) в основное время.