Гетериев: В команде все рвутся в бой

Корреспондент республиканского интернет-портала Sports.kz решил перед отбытием «Иртыша» в Белград пообщаться с одной из главных фигур в игре павлодарского коллектива — Казбеком Гетериевым.



— Казбек, ничью в первом матче против такого серьезного соперника, как «Црвена Звезда», можно расценивать как положительный результат для вашей команды?

— Положительным результатом можно было бы назвать в первой игре победу или нулевую ничью, а пропущенный мяч на своем поле доставляет нам немало проблем перед ответным матчем в Сербии.



— Если сравнивать «Црвену Звезду» с предыдущим соперником, болгарским «Дунавом», — разница в классе между этими командами большая?

— Не могу сказать, что разница в уровне команд большая, но она все же есть. «Црвена Звезда» — более именитый клуб, и в составе его коллектива играют более мастеровитые футболисты.



— Почему «Иртыш» все же не смог одержать победу в домашнем матче? Сказывалось волнение, или где-то игрокам не хватило физических кондиций?

— Нет, на нашу игру не повлияли волнение или недостаток физических сил у футболистов. Мы выполняли установку тренера на этот матч, но в какой-то момент немного потеряли концентрацию, за что такая команда, как «Црвена Звезда», нас немедленно наказала забитым мячом в наши ворота.



— На Ваш взгляд, сербы действовали грубо в первой игре?

— Да, играли сербы все же немного грубовато. Судья матча во многих моментах мог наказывать их и предупреждением в виде карточки, но он этого почему-то не делал.



— Можете назвать футболистов из состава «Црвены Звезды», которые в состоянии доставить «Иртышу» наибольше проблем в белградском матче?

— Здесь можно выделить нападающего «Црвены Звезды» Ричмонда Боакье. С этим игроком в Белграде надо играть очень внимательно.



— В каком ключе нужно действовать «Иртышу» в столице Сербии, чтобы иметь шансы пройти в следующий этап?

— В первую очередь, нельзя сломя голову бросаться в атаку. Нужно быть мотивированными на двести процентов, не терять концентрацию весь матч. Если нам удастся поразить ворота хозяев, то затем, играя вторым номером, мы вполне можем добиться удачного для нас результата.



— В первом поединке «Црвена Звезда» доминировала в середине поля. Какие-то сюрпризы на этом участке сербам готовите?

— Думаю, мы будем действовать в том же ключе, что и в первом матче в Павлодаре. Единственное, — как я уже говорил, надо быть более сконцентрированными на протяжении всего матча.



— Футбольная общественность Сербии практически уверена в выходе «Црвены Звезды» в следующий этап квалификации Лиги Европы. Как считаете, это на руку «Иртышу»?

— Это большой роли не играет. Футболисты «Црвены Звезды», несмотря на разные разговоры, подойдут к матчу со всей серьезностью, и какой-нибудь недооценки нас со стороны хозяев быть не может.



— В Белграде фанаты поддерживают свою команду очень активно. Насколько такое яростное поведение болельщиков местного клуба может сказаться на игре?

— Абсолютно никак на нашей игре это не скажется. Выходя на поле, футболисты, в основном, все внимание уделяют игре и не отвлекаются на происходящее на трибунах. Здесь такой момент может, наоборот, даже сыграть нам на руку. Сербские болельщики станут гнать свою команду вперед, и, возможно, за счет этого мы сможем поймать соперников на ошибке.



— Если игра закончится с учетом дополнительного времени вничью 1:1, то будет назначена послематчевая серия одиннадцатиметровых ударов. На тренировках специально к такому варианту событий готовились?

— Мы, все-таки, хотим добиться положительного для себя результата в основное время, а не прибегать к футбольной лотерее. Но к такому варианту мы тоже готовы, на тренировках уделяем этому время. У нас есть обойма футболистов, которые готовы исполнить серию пенальти.



— В первом раунде квалификации Лиги Европы «Иртыш» отлично сыграл именно в выездном матче. Можно ли ожидать успешного результата от команды в Белграде?

— Мы все этого тоже, безусловно, хотим. Если все запланированное на игру будет исполнено в лучшем виде, то успех, конечно, придет.



— Все ли игроки «Иртыша» готовы к ответному матчу? Нет ли травмированных?

— Все ребята в команде здоровы, и все готовы выступить в Белграде. Желание у команды просто огромное, — если бы пришлось из-за травмы играть на одной ноге, то любой футболист нашей команды вышел бы на поле и старался бы до последнего. Все рвутся в бой.