Гетериев: В команде все рвутся в бой
В ночь с четверга на пятницу казахстанский «Иртыш» проведет свой ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Европы. В первом поединке павлодарцам удалось избежать поражения, когда в добавочные основному времени игры минуты они смогли сравнять счет во встрече с «Црвеной Звездой». Таким образом, данный результат позволяет любителям футбола нашей страны надеяться на благополучный исход по итогам данного двухматчевого противостояния.
Корреспондент республиканского
— Казбек, ничью в первом матче против такого серьезного соперника, как «Црвена Звезда», можно расценивать как положительный результат для вашей команды?
— Положительным результатом можно было бы назвать в первой игре победу или нулевую ничью, а пропущенный мяч на своем поле доставляет нам немало проблем перед ответным матчем в Сербии.
— Если сравнивать «Црвену Звезду» с предыдущим соперником, болгарским «Дунавом», — разница в классе между этими командами большая?
— Не могу сказать, что разница в уровне команд большая, но она все же есть. «Црвена Звезда» — более именитый клуб, и в составе его коллектива играют более мастеровитые футболисты.
— Почему «Иртыш» все же не смог одержать победу в домашнем матче? Сказывалось волнение, или
— Нет, на нашу игру не повлияли волнение или недостаток физических сил у футболистов. Мы выполняли установку тренера на этот матч, но в
— На Ваш взгляд, сербы действовали грубо в первой игре?
— Да, играли сербы все же немного грубовато. Судья матча во многих моментах мог наказывать их и предупреждением в виде карточки, но он этого
— Можете назвать футболистов из состава «Црвены Звезды», которые в состоянии доставить «Иртышу» наибольше проблем в белградском матче?
— Здесь можно выделить нападающего «Црвены Звезды» Ричмонда Боакье. С этим игроком в Белграде надо играть очень внимательно.
— В каком ключе нужно действовать «Иртышу» в столице Сербии, чтобы иметь шансы пройти в следующий этап?
— В первую очередь, нельзя сломя голову бросаться в атаку. Нужно быть мотивированными на двести процентов, не терять концентрацию весь матч. Если нам удастся поразить ворота хозяев, то затем, играя вторым номером, мы вполне можем добиться удачного для нас результата.
— В первом поединке «Црвена Звезда» доминировала в середине поля.
— Думаю, мы будем действовать в том же ключе, что и в первом матче в Павлодаре. Единственное, — как я уже говорил, надо быть более сконцентрированными на протяжении всего матча.
— Футбольная общественность Сербии практически уверена в выходе «Црвены Звезды» в следующий этап квалификации Лиги Европы. Как считаете, это на руку «Иртышу»?
— Это большой роли не играет. Футболисты «Црвены Звезды», несмотря на разные разговоры, подойдут к матчу со всей серьезностью, и
— В Белграде фанаты поддерживают свою команду очень активно. Насколько такое яростное поведение болельщиков местного клуба может сказаться на игре?
— Абсолютно никак на нашей игре это не скажется. Выходя на поле, футболисты, в основном, все внимание уделяют игре и не отвлекаются на происходящее на трибунах. Здесь такой момент может, наоборот, даже сыграть нам на руку. Сербские болельщики станут гнать свою команду вперед, и, возможно, за счет этого мы сможем поймать соперников на ошибке.
— Если игра закончится с учетом дополнительного времени вничью 1:1, то будет назначена послематчевая серия одиннадцатиметровых ударов. На тренировках специально к такому варианту событий готовились?
— Мы,
— В первом раунде квалификации Лиги Европы «Иртыш» отлично сыграл именно в выездном матче. Можно ли ожидать успешного результата от команды в Белграде?
— Мы все этого тоже, безусловно, хотим. Если все запланированное на игру будет исполнено в лучшем виде, то успех, конечно, придет.
— Все ли игроки «Иртыша» готовы к ответному матчу? Нет ли травмированных?
— Все ребята в команде здоровы, и все готовы выступить в Белграде. Желание у команды просто огромное, — если бы пришлось
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