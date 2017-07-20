«Хапоэль» (Беэр-Шева) победил «Гонвед» во втором квалификационном раунде ЛЧ
МОСКВА, 20 июл —
Р-Спорт. «Хапоэль» (Беэр-Шева) победил по сумме двух матчей венгерский «Гонвед» во втором квалификационном раунде футбольной Лиги чемпионов.
Первый матч команд завершился со счетом 2:1 в пользу израильского клуба. Ответная встреча, прошедшая в среду в Будапеште, также закончилась победой «Хапоэля» — 3:2. В составе победителей голы забили Джон Огу (12-я минута) и Энтони Нвакаэме (16, 84). У хозяев отличились Давиде Ландзафаме (45, с пенальти) и Ботонд Барат (73).
В следующем раунде квалификации Лиги чемпионов «Хапоэль» сыграет с болгарским «Лудогорцем».
Словенский «Марибор» в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов дома сыграл вничью с боснийским клубом «Зриньски» со счетом 1:1 и по сумме двух встреч (3:2) вышел в следующий этап турнира, где встретится с «Хабнарфьордюром» из Исландии.
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