«Астана» узнала соперника по третьему раунду Лиги чемпионов

Встреча в Варшаве завершилась со счетом 6:0. В первом матче в Финляндии «Легия» также победила крупно — 3:0. Таким образом, общий счет в противостоянии — 9:0.

В ответном матче в составе «Легии» дубль оформил полузащитник Михаил Кухарчик — на 40-й минуте он забил с игры, а на 54-й реализовал пенальти. Также в этой игре отличились Гильерме (6-я минута), Себастьян Шиманьски (80) и Конрад Михаляк (81), а на 37-й минуте автоголом отметился защитник «Мариехамна» Кристиан Койола.

В третьем раунде «Легия» встретится с «Астаной», которая с общим счетом 2:1 прошла латвийский «Спартак» из «Юрмалы» (1:0 — в гостях, 1:1 — дома). Первый матч пройдет 26 июля в столице Казахстана, а ответный — 2 августа в Варшаве.

Победитель противостояния «Астана» — «Легия» выйдет в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов, что обеспечивает участие как минимум в группе Лиги Европы. Проигравшая команда перейдет в Лигу Европы, где до выхода в группу нужно будет пройти один раунд.

В прошлом сезоне «Легия» впервые за 20 лет вышла в групповой раунд Лиги чемпионов, где заняла третье место — соперниками были дортмундская «Боруссия», «Реал» и «Спортинг». Имеет подобный опыт и «Астана», которая в сезоне 2015/16 стала четвертой в группе с «Атлетико», «Бенфикой» и «Галатасараем».

Стоит отметить, что «Легия» имеет опыт игры против казахстанского клуба. В сезоне 2014/15 поляки в обоих встречах победили «Актобе» (1:0 — в гостях, 2:0 — дома) и вышли в групповой раунд Лиги Европы.