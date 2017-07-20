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20 июля 2017, 0:23 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

«Селтик» вышел в третий квалификационный раунд футбольной Лиги чемпионов

МОСКВА, 19 июл — Р-Спорт. Шотландский «Селтик» уверенно победил североирландский «Линфилд» во втором раунде квалификации футбольной Лиги чемпионов и вышел в следующий этап турнира.

Первый матч команд завершился победой «Селтика» — 2:0. В ответной встрече, прошедшей в среду в Глазго, шотландский клуб разгромил соперника со счетом 4:0. Мячи забили Скотт Синклер (4-я и 54-я минуты), Томас Рогич (47) и Стюарт Армстронг (90+2).

«Селтик» в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов сыграет с норвежским «Русенборгом».

Варшавская «Легия» в ответном матче второго квалификационного раунда турнира дома разгромила финский «Мариехамн» со счетом 6:0. Первая игра завершилась победой польского клуба — 3:0. В следующем раунде турнира «Легия» встретится с «Астаной» из Казахстана.

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