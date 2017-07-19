«Зальцбург» вышел в третий квалификационный раунд футбольной Лиги чемпионов

В первой встрече австрийский клуб разгромил соперника — 3:0. Ответный матч, прошедший в среду в Зальцбурге, завершился с таким же счетом в пользу хозяев. Мячи забили Марк Рзатковски (11-я минута), Фредрик Гульбраннсен (19) и Амаду Айдара (85).

На ответной игре команд работала российская бригада судей во главе с Сергеем Лапочкиным.

«Зальцбург» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов сыграет с хорватской «Риекой».