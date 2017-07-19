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19 июля 2017, 23:48 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

«Зальцбург» вышел в третий квалификационный раунд футбольной Лиги чемпионов

МОСКВА, 19 июл — Р-Спорт. Австрийский «Зальцбург» победил мальтийский «Хибернианс» в ответном матче второго квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов и пробился в следующую стадию турнира.

В первой встрече австрийский клуб разгромил соперника — 3:0. Ответный матч, прошедший в среду в Зальцбурге, завершился с таким же счетом в пользу хозяев. Мячи забили Марк Рзатковски (11-я минута), Фредрик Гульбраннсен (19) и Амаду Айдара (85).

На ответной игре команд работала российская бригада судей во главе с Сергеем Лапочкиным.

«Зальцбург» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов сыграет с хорватской «Риекой».

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