«Лудогорец» победил «Жальгирис» во втором раунде квалификации футбольной ЛЧ
МОСКВА, 19 июл —
Р-Спорт. Болгарский «Лудогорец» победил по сумме двух матчей литовский «Жальгирис» во втором раунде квалификации футбольной Лиги чемпионов и вышел в следующий этап турнира.
Первый матч команд завершился победой «Жальгириса» со счетом 2:1. В ответной игре, прошедшей в среду в городе Разград, успех был на стороне «Лудогорца» — 4:1. В составе победителей голы забили Натанаэл (41-я минута), Вандерсон Кристалдо (55) и Клаудиу Кесеру (56, 74). У гостей отличился Серж Нюядзи (15).
В третьем раунде квалификации Лиги чемпионов «Лудогорец» сыграет с победителем противостояния «Хапоэль Беэр-Шева» (Израиль) — «Гонвед» (Венгрия).
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