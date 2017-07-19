«Лудогорец» победил «Жальгирис» во втором раунде квалификации футбольной ЛЧ

Первый матч команд завершился победой «Жальгириса» со счетом 2:1. В ответной игре, прошедшей в среду в городе Разград, успех был на стороне «Лудогорца» — 4:1. В составе победителей голы забили Натанаэл (41-я минута), Вандерсон Кристалдо (55) и Клаудиу Кесеру (56, 74). У гостей отличился Серж Нюядзи (15).

В третьем раунде квалификации Лиги чемпионов «Лудогорец» сыграет с победителем противостояния «Хапоэль Беэр-Шева» (Израиль) — «Гонвед» (Венгрия).