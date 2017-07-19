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19 июля 2017, 23:18 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

«Лудогорец» победил «Жальгирис» во втором раунде квалификации футбольной ЛЧ

МОСКВА, 19 июл — Р-Спорт. Болгарский «Лудогорец» победил по сумме двух матчей литовский «Жальгирис» во втором раунде квалификации футбольной Лиги чемпионов и вышел в следующий этап турнира.

Первый матч команд завершился победой «Жальгириса» со счетом 2:1. В ответной игре, прошедшей в среду в городе Разград, успех был на стороне «Лудогорца» — 4:1. В составе победителей голы забили Натанаэл (41-я минута), Вандерсон Кристалдо (55) и Клаудиу Кесеру (56, 74). У гостей отличился Серж Нюядзи (15).

В третьем раунде квалификации Лиги чемпионов «Лудогорец» сыграет с победителем противостояния «Хапоэль Беэр-Шева» (Израиль) — «Гонвед» (Венгрия).

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«Русенборг» в овертайме победил «Дандолк» и вышел в 3-й раунд квалификации ЛЧ

«Русенборг» в овертайме победил «Дандолк» и вышел в 3-й раунд квалификации ЛЧ

МОСКВА, 19 июл — Р-Спорт. Футболисты норвежского «Русенборга» пробились в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов, обыграв на своем поле в овертайме ирландский «Дандолк» в ответном матча 2-го отборочного раунда.
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