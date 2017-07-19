«Русенборг» в овертайме победил «Дандолк» и вышел в 3-й раунд квалификации ЛЧ

Встреча, прошедшая в среду в Тронхейме, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Победный мяч у «Русенборга» на 98-й минуте забил Маттиас Вильяльмссон, а в основное время у хозяев отличился Янн-Эрик де Ланлай (43). У гостей мяч забил капитан Брайан Гартленд (12).

Первая встреча, прошедшая 12 июля в Ирландии, завершилась со счетом 1:1.