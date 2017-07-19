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19 июля 2017, 23:19 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

«Русенборг» в овертайме победил «Дандолк» и вышел в 3-й раунд квалификации ЛЧ

МОСКВА, 19 июл — Р-Спорт. Футболисты норвежского «Русенборга» пробились в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов, обыграв на своем поле в овертайме ирландский «Дандолк» в ответном матча 2-го отборочного раунда.

Встреча, прошедшая в среду в Тронхейме, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Победный мяч у «Русенборга» на 98-й минуте забил Маттиас Вильяльмссон, а в основное время у хозяев отличился Янн-Эрик де Ланлай (43). У гостей мяч забил капитан Брайан Гартленд (12).

Первая встреча, прошедшая 12 июля в Ирландии, завершилась со счетом 1:1.

За выход в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Русенборг» поборется с победителем противостояния между североирландским «Линфилдом» и шотландским «Селтиком». В первом матче пары «Селтик» на выезде одержал победу со счетом 2:0.

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