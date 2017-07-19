«Русенборг» в овертайме победил «Дандолк» и вышел в 3-й раунд квалификации ЛЧ
МОСКВА, 19 июл —
Р-Спорт. Футболисты норвежского «Русенборга» пробились в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов, обыграв на своем поле в овертайме ирландский «Дандолк» в ответном матча 2-го отборочного раунда.
Встреча, прошедшая в среду в Тронхейме, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Победный мяч у «Русенборга» на 98-й минуте забил Маттиас Вильяльмссон, а в основное время у хозяев отличился
Первая встреча, прошедшая 12 июля в Ирландии, завершилась со счетом 1:1.
За выход в раунд
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