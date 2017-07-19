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19 июля 2017, 23:01 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

«Копенгаген» проиграл «Жилине», но вышел в 3-й отборочный раунд ЛЧ по футболу

МОСКВА, 19 июл — Р-Спорт. Датский «Копенгаген» на своем поле уступил словацкой «Жилине» в ответном матче второго отборочного раунда Лиги чемпионов по футболу сезона-2017/18, но все равно пробился в следующий круг.

Встреча, прошедшая в среду в столице Дании на стадионе «Паркен», завершилась со счетом 2:1 в пользу «Жилины». У словацкой команды отличились Юсуф Отубаньо (19-я минута) и Филип Каша (57), у хозяев — Беньямин Вербич (48).

«Копенгаген» пробился в третий отборочный раунд за счет лучшей разницы мячей, так как в первом матче обыграл «Жилину» на выезде со счетом 3:1. За выход в раунд плей-офф квалификации ЛЧ датский клуб поспорит с македонским «Вардаром».

В другом ответном матче второго отборочного раунда албанский «Кукеси» переиграл дома молдавский «Шериф» со счетом 2:1. У хозяев отличились Изаир Эмини (35) и Перо Пеич (45), который на 81-й минуте не смог реализовать пенальти. У гостей мяч забил Сириль Баяла (56), при этом «Шериф» остался в меньшинстве после удаления Йереми де Ноэйера (77).

Несмотря на поражение, тираспольская команда сумела пробиться в третий раунд за счет гола на чужом поле, так как в первом матче «Шериф» одержал победу со счетом 1:0. Следующим соперником «Шерифа» будет азербайджанский «Карабах».

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«Русенборг» в овертайме победил «Дандолк» и вышел в 3-й раунд квалификации ЛЧ

«Русенборг» в овертайме победил «Дандолк» и вышел в 3-й раунд квалификации ЛЧ

МОСКВА, 19 июл — Р-Спорт. Футболисты норвежского «Русенборга» пробились в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов, обыграв на своем поле в овертайме ирландский «Дандолк» в ответном матча 2-го отборочного раунда.
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