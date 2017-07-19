Перед усмирением Балкан

Конечно, задачи перед нашими командами стоят сейчас внешне схожие, но на деле — достаточно отличающиеся друг от друга. Да, и павлодарцев, и алматинцев более чем устроит победа на чужом поле или результативная ничья — не меньше, чем 2:2 (в крайнем случае, если нервы крепки и ноги верны, — 1:1), — и все же добиться необходимого результата, представляется, иртышанам будет порядком сложнее, нежели кайратовцам.



С командой из южной столицы все кажется более-менее понятным. Не слишком всерьез восприняли на своем поле албанцев, да еще достаточно быстрый гол забили, после чего решили, что можно будет победить и малыми силами. А тут «Скендербеу» вдруг искренне возмутился и во весь голос заявил о том, что проигрывать в Алматы вовсе и не собирается… На самом деле, «снежные волки» выдали в гостях, конечно, весьма качественный футбол, который, очень хочется теперь верить, сумел опустить на землю завитавшихся в облаках кайратовцев и, как минимум, дал понять алматинским футбольным звездам, что окончание еврокубкового сезона у них вовсе не за горами — осталось только в Албании сыграть примерно так же, как у себя дома… Будем теперь надеяться, что данный урок подопечным Кахабера Цхададзе, как и самому грузинскому наставнику, пошел, действительно, впрок. На чужой территории «Кайрату» необходимо действовать совсем иначе, чем на своей. Забитый на выезде мяч априори дает определенное преимущество албанцам, и сейчас алматинцы находятся в статусе команды, которой необходимо настигать своего соперника.



Иртышане пребывают точно в таком же статусе, но у них ситуация, в целом, несколько иная. В этой паре фаворит — «Црвена Звезда», а не павлодарская дружина. И, конечно же, перед своими болельщиками белградцы очень постараются как можно красочнее сломить сопротивление прибывшего издалека оппонента. Класс «звездашей» выше, и это было заметно по рандеву в Павлодаре. Здесь «Иртышу» необходимо брать вовсе не напором, а, скорее, хитростью. Вот только чем готов будет удивить Димитар Димитров Владана Милоевича?.. Вопрос вопросов. Понятно, что павлодарцы должны будут выйти на поле белградской «Мараканы» отмобилизованными донельзя — иначе им там и делать, собственно, нечего. Вот только и «звездаши» вступят в этот матч точно с таким же настроем. И приезжей команде нужно будет искать какие-то иные аргументы, чтобы доказывать в столице Сербии собственную конкурентность.



Безусловно, не боги вовсе горшки обжигают, и та же «Црвена Звезда» не раз уже была показательно бита на собственной территории — в том числе и нашим же «Кайратом». Конечно, выигрывать у белградцев на их стадионе можно — а «Иртышу» еще и очень нужно. Однако для этого павлодарской команде необходимо провести предстоящий поединок предельно сконцентрированно и собрано. Любая ошибка здесь легко может оказаться смерти подобной. То же самое, впрочем, в равной степени относится и к «Кайрату».



В общем, грядут два футбольных сражения на Балканах, в которых весь Казахстан будет ждать от наших боевых единиц только успеха. Отступать, на самом деле, некуда — домашними ничьими павлодарцы и алматинцы сами сожгли за собой все мосты. При действенной помощи своих албанских оппонентов, разумеется.



Теперь — только вперед! И с песней.