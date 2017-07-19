АПОЭЛ обыграл «Дюделанж» и вышел в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов

БАТЭ, не без труда и сожженных нервов выбивший «Алашкерт», в 3-м квалификационном раунде сойдется с пражской «Славией». Что сказали напоследок армянские игроки и фаны, а также чешское приветствие — в обзоре зарубежных форумов и СМИ.