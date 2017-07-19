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19 июля 2017, 21:12 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

АПОЭЛ обыграл «Дюделанж» и вышел в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов

В ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов люксембургский «Дюделанж» принимал на своём поле кипрский АПОЭЛ. Встреча проходила на стадионе «Йос Носбаум» и завершилась победой гостей со счётом 1:0. Единственный гол с пенальти на 40-й минуте забил Игор де Камарго.

В первом матче киприоты также победили со счётом 1:0. Таким образом, «Дюделанж», проиграв по сумме двух встреч, турнир покинул, а АПОЭЛ в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов встретится с румынским клубом «Вииторул».

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