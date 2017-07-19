«Кайрат» прокомментировал ситуацию вокруг Жерара Гоу с визовыми проблемами
Алматинский «Кайрат» прокомментировал ситуацию вокруг форварда команды Жерара Гоу, у которого возникли визовые проблемы перед вылетом на ответный матч Лиги Европы с албанским «Скендербеу»,
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Видимо, что-то случилось...
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Ранее Гоу написал в соцсетях, что у него возникла задержка в аэропорту, потому что «Кайрат» не оформил визу для вылета в Албанию. Также форвард посетовал на плохую организацию в команду.
«Команда на данный момент находится на обеде, после чего отправится на предматчевую тренировку. Отметим также, что у нападающего «Кайрата» Жерара Гоу все в порядке с въездом в страну, и он находится вместе с командой в Корче, продолжает подготовку к завтрашней игре со «Скендербеу», — информирует
Напомним, ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Европы между «Скендербеу» и «Кайратом» состоится 20 июля в Албании. Первая встреча команд в Алматы завершилась вничью 1:1.
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