«Кайрат» прокомментировал ситуацию вокруг Жерара Гоу с визовыми проблемами

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Ранее Гоу написал в соцсетях, что у него возникла задержка в аэропорту, потому что «Кайрат» не оформил визу для вылета в Албанию. Также форвард посетовал на плохую организацию в команду.

«Команда на данный момент находится на обеде, после чего отправится на предматчевую тренировку. Отметим также, что у нападающего «Кайрата» Жерара Гоу все в порядке с въездом в страну, и он находится вместе с командой в Корче, продолжает подготовку к завтрашней игре со «Скендербеу», — информирует пресс-служба алматинского клуба, опубликовав фотодоказательство.

Напомним, ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Европы между «Скендербеу» и «Кайратом» состоится 20 июля в Албании. Первая встреча команд в Алматы завершилась вничью 1:1.