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«За первую игру со «Скендербеу» футболисты и тренеры «Кайрата» подверглись серьезной критике. Поэтому не вижу смысла их снова критиковать. Тем более что шансы на победу сохраняются. Они должны показать свою игру и, конечно же, проявить запредельный настрой. Тот, который был в матче чемпионата с «Астаной». Главный тренер обязан что-то придумать, ведь он прекрасно понимает, какую ошибку совершила его команда, сыграв вничью в Алматы.

Понимаете, соперник к первому матчу серьезно подготовился. Албанцы провели сбор в Турции и при этом выглядели свежее наших футболистов. Вдобавок гостям предоставляли много пространства, чем они и пользовались, а также превзошли кайратовцев в игровой дисциплине и выполнении тренерской установки.

Надеюсь, «Кайрат» выйдет из этого непростого положения, потому что отступать уже некуда. Необходимо идти вперед и атаковать.

Это относится и к «Иртышу». Как-никак 1:1 — еще не проигрыш. И непонятно, кому этот результат больше неудобен.

Так что «Кайрату» и «Иртышу» по силам выйти в следующий раунд. В этих командах хватает опытных футболистов. Кроме Аршавина, все должны мобилизоваться. Андрей, конечно, показал свой класс в первой игре. Что тут скажешь, большой мастер. Молодец! — рассказал Ордабаев.

Напомним, что в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы «Кайрат» сыграл вничью 1:1 со «Скендербеу». Аналогичный результат был зафиксирован во встрече «Иртыша» и «Црвены Звезды» в Павлодаре. Ответные игры пройдут в ночь с 20 на 21 июля. В Албании игра начнется в 23:55 по времени Астаны, в Сербии — в 00:30.