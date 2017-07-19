Эксперт об ответном матче «Скендербеу» — «Кайрат»: Все, кроме Аршавина, должны мобилизоваться
Ветеран казахстанского футбола Куралбек Ордабаев рассказал Vesti.kz, что «Кайрат» и «Иртыш» не потеряли шансов пройти в третий раунд Лиги Европы. По его мнению, в их составах достаточно опытных футболистов, способных решить исход встречи на чужом поле.
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Видимо, что-то случилось...
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«За первую игру со «Скендербеу» футболисты и тренеры «Кайрата» подверглись серьезной критике. Поэтому не вижу смысла их снова критиковать. Тем более что шансы на победу сохраняются. Они должны показать свою игру и, конечно же, проявить запредельный настрой. Тот, который был в матче чемпионата с «Астаной». Главный тренер обязан
Понимаете, соперник к первому матчу серьезно подготовился. Албанцы провели сбор в Турции и при этом выглядели свежее наших футболистов. Вдобавок гостям предоставляли много пространства, чем они и пользовались, а также превзошли кайратовцев в игровой дисциплине и выполнении тренерской установки.
Надеюсь, «Кайрат» выйдет из этого непростого положения, потому что отступать уже некуда. Необходимо идти вперед и атаковать.
Это относится и к «Иртышу».
Так что «Кайрату» и «Иртышу» по силам выйти в следующий раунд. В этих командах хватает опытных футболистов. Кроме Аршавина, все должны мобилизоваться. Андрей, конечно, показал свой класс в первой игре. Что тут скажешь, большой мастер. Молодец! — рассказал Ордабаев.
Напомним, что в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы «Кайрат» сыграл вничью 1:1 со «Скендербеу». Аналогичный результат был зафиксирован во встрече «Иртыша» и «Црвены Звезды» в Павлодаре. Ответные игры пройдут в ночь с 20 на 21 июля. В Албании игра начнется в 23:55 по времени Астаны, в Сербии — в 00:30.
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