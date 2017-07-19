АЛАШКЕРТ — БАТЭ — 1:3 (первый матч — 1:1)



Сайт armfootball.com:



— «Алашкерт» — БАТЭ — 1:0

Бегларян — БАТЭ — 0:3



(Арсен Бегларян — голкипер «Алашкерта». — Прим.).



— У нас не вратарь, а крышка от унитаза. Бегларяна на х.. послать надо.



— «Алашкерт» проиграл, потому что выше головы не прыгнешь: БАТЭ в разы сильнее. Пока что Лига чемпионов — несбыточная мечта. А корень проблем искать нужно у себя на родине.



— Хашманян — хороший тренер, но с такими игроками, как Бегларян, дальше не пойдет. Нужны сильные игроки!!!



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— «Алашкерту» нужно продолжать работать, пахать и пахать. Если продолжат трудиться, а главное — попытаются перерасти обший уровень (мало стать чемпионом Армении), может, что-то и получится.



Ну и, конечно, Бегларян — отменный нападающий, жаль только забивает не сопернику, а сам себе. :) Трудно решить судьбу еврокубкового противостояния с игроками низкого класса: назовем это «фактором Бегларяна». Шанс был, но…



Лимит не дает никакой пользы. Один хороший вратарь-легионер, превосходящий армянский уровень, разумеется, не помешал бы. Ну и, естественно, бюджет, бюджет… Без него никуда не уедешь. Правда, президент «Алашкерта» заявил, что ищет варианты. Сказал даже, что нашелся какой-то виртуальный миллионер, готовый бюджет удвоить. :)))



— «Алашкерт» выдал максимум, но этого не хватило. Есть потолок, выше которого пока подняться не можем. В любом случае спасибо парням и удачи в будущем: они старались. Эх, поиграть бы хоть в Лиге Европы…



— Сложно играть без вратаря: 3 удара в створ — 3 гола. Особенно первый поразил: столько времени было, чтобы мяч достать… Получается команда играет, но удар издали — и все. На стадион пришло столько народу, но нормальной поддержки не было. Короче, посмотрим, что будет в следующем году.



— Бессмысленно обсуждать бюджеты, когда тот же «Ростов» дома обыгрывает «Баварию»! «Алашкерт» совершенно точно на уровень поднял качество игры, ребята выложились на поле. Давайте следить за дальнейшим прогрессом. А трибуны… Это так характерно для нашего футбола.



Нападающий «Алашкерта» Хорен Веранян для сайта totalfootball.am:



Мяч мы забили, верили, что могли победить. Но после ранних голов БАТЭ сделать это было крайне сложно. Мы очень сожалеем. Думаю, «Алашкерт» был в силах пройти БАТЭ



Прямо сейчас не могу на горячую голову сделать быстрый анализ и ответить, что конкретно стало главной причиной поражения. Причин может быть много, но, вероятно, в основном это наши банальные оплошности.



Частые ошибки в обороне, несогласованные действия… Позволяли белорусам наносить дальние удары — целый комплекс ошибок.



Во время перерыва Хашманян сказал, что остается еще 45 минут, что нужно выйти и сделать максимум, ведь ничего не потеряно, что можем выйти, забить дважды и победить. Но вновь бездарно пропустили, на мой взгляд, в необязательной ситуации.



После игры легко наговорить лишнего, но, повторюсь, мы сами виноваты, что так глупо пропустили первый мяч. Михаил Гордейчук — правоногий игрок, а удар наносил левой. Чисто наша ошибка: не сумели накрыть, заблокировать выстрел.



Думаю, в какой-то степени не хватило концентрации для прохода.



Это поколение было способно на многое. Большое спасибо всем. Простите, что не прошли дальше. Это огромное разочарование.

Из обличающей заметки Totalfootball.am:



На матче с БАТЭ народу собралось больше, чем на последней игре национальной сборной. Западная и Восточная трибуны здорово и звучно оказывали поддержку «Алашкерту» … до 23-й минуты. А что потом?



Если вы говорите, что верите парням и поддерживаете их, почему не болеете? Вы пришли не на матч европейских команд, билеты на который стоят десятки евро, вы в Армении! Многие пришли практически семьями! И если 10 тысяч любителей замечательной игры могут завести так, что команда забивает, почему нужно бросать поддерживать в течение каких-то двух минут?



Мы мечтали, мы могли пройти дальше, но ничего для этого не делали. Мы утратили веру.



Еще до первого матча все твердили, что БАТЭ гораздо сильнее и решит все еще в Беларуси. А что случилось в итоге, все видели. Был шанс помочь команде, которая сражалась, но мы предпочли переложить все на плечи игроков «Алашкерта».



Занавес…