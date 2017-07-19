«Там Лукашенко все дотирует. Их лига, должно быть, абсолютно бесполезна», — чехи встречают БАТЭ, армяне провожают
БАТЭ, не без труда и сожженных нервов выбивший «Алашкерт», в 3-м квалификационном раунде сойдется с пражской «Славией». Что сказали напоследок армянские игроки и фаны, а также чешское приветствие — в обзоре зарубежных форумов и СМИ.
АЛАШКЕРТ — БАТЭ — 1:3 (первый матч — 1:1)
Сайт armfootball.com:
— «Алашкерт» — БАТЭ — 1:0
Бегларян — БАТЭ — 0:3
(Арсен Бегларян — голкипер «Алашкерта». — Прим.).
— У нас не вратарь, а крышка от унитаза. Бегларяна на х.. послать надо.
— «Алашкерт» проиграл, потому что выше головы не прыгнешь: БАТЭ в разы сильнее. Пока что Лига чемпионов — несбыточная мечта. А корень проблем искать нужно у себя на родине.
— Хашманян — хороший тренер, но с такими игроками, как Бегларян, дальше не пойдет. Нужны сильные игроки!!!
Форум сайта armfootball.com:
— «Алашкерту» нужно продолжать работать, пахать и пахать. Если продолжат трудиться, а главное — попытаются перерасти обший уровень (мало стать чемпионом Армении), может,
Ну и, конечно, Бегларян — отменный нападающий, жаль только забивает не сопернику, а сам себе. :) Трудно решить судьбу еврокубкового противостояния с игроками низкого класса: назовем это «фактором Бегларяна». Шанс был, но…
Лимит не дает никакой пользы. Один хороший
— «Алашкерт» выдал максимум, но этого не хватило. Есть потолок, выше которого пока подняться не можем. В любом случае спасибо парням и удачи в будущем: они старались. Эх, поиграть бы хоть в Лиге Европы…
— Сложно играть без вратаря: 3 удара в створ — 3 гола. Особенно первый поразил: столько времени было, чтобы мяч достать… Получается команда играет, но удар издали — и все. На стадион пришло столько народу, но нормальной поддержки не было. Короче, посмотрим, что будет в следующем году.
— Бессмысленно обсуждать бюджеты, когда тот же «Ростов» дома обыгрывает «Баварию»! «Алашкерт» совершенно точно на уровень поднял качество игры, ребята выложились на поле. Давайте следить за дальнейшим прогрессом. А трибуны… Это так характерно для нашего футбола.
Нападающий «Алашкерта» Хорен Веранян для сайта totalfootball.am:
Мяч мы забили, верили, что могли победить. Но после ранних голов БАТЭ сделать это было крайне сложно. Мы очень сожалеем. Думаю, «Алашкерт» был в силах пройти БАТЭ
Прямо сейчас не могу на горячую голову сделать быстрый анализ и ответить, что конкретно стало главной причиной поражения. Причин может быть много, но, вероятно, в основном это наши банальные оплошности.
Частые ошибки в обороне, несогласованные действия… Позволяли белорусам наносить дальние удары — целый комплекс ошибок.
Во время перерыва Хашманян сказал, что остается еще 45 минут, что нужно выйти и сделать максимум, ведь ничего не потеряно, что можем выйти, забить дважды и победить. Но вновь бездарно пропустили, на мой взгляд, в необязательной ситуации.
После игры легко наговорить лишнего, но, повторюсь, мы сами виноваты, что так глупо пропустили первый мяч. Михаил Гордейчук — правоногий игрок, а удар наносил левой. Чисто наша ошибка: не сумели накрыть, заблокировать выстрел.
Думаю, в
Это поколение было способно на многое. Большое спасибо всем. Простите, что не прошли дальше. Это огромное разочарование.
Из обличающей заметки Totalfootball.am:
На матче с БАТЭ народу собралось больше, чем на последней игре национальной сборной. Западная и Восточная трибуны здорово и звучно оказывали поддержку «Алашкерту» … до 23-й минуты. А что потом?
Если вы говорите, что верите парням и поддерживаете их, почему не болеете? Вы пришли не на матч европейских команд, билеты на который стоят десятки евро, вы в Армении! Многие пришли практически семьями! И если 10 тысяч любителей замечательной игры могут завести так, что команда забивает, почему нужно бросать поддерживать в течение
Мы мечтали, мы могли пройти дальше, но ничего для этого не делали. Мы утратили веру.
Еще до первого матча все твердили, что БАТЭ гораздо сильнее и решит все еще в Беларуси. А что случилось в итоге, все видели. Был шанс помочь команде, которая сражалась, но мы предпочли переложить все на плечи игроков «Алашкерта».
Занавес…
3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов. БАТЭ — «Славия» (25 июля — матч в Праге, 2 августа — в Борисове)
Форум sport.cz:
— БАТЭ — проходимый вариант. Но игры будут проходить упорно, необходимо действовать с максимальной отдачей по последних секунд. Кроме того, в БАТЭ немало техничных футболистов. «Славия» не так сильна в защите — нужно следить за настырными белорусами и не давать им разойтись. Но я держу кулаки и верю в проход наших.
— Факт в том, что я ничего не знаю о том, каков БАТЭ в настоящее время.
Ответ: —
— БАТЭ однажды обыграл «Баварию» и еще
— Белорусы должны тяжко трудиться, чтобы заработать на хлеб. Такой хороший соперник для начала сезона.
— С БАТЭ будет битва. Сейчас начало нового сезона, и это может стать определяющем для успеха или провала. БАТЭ — сильная команда. Это не «Реал» или «Барселона», но там есть хорошие игроки — это факт. Тем не менее, считаю, «Славия» должна проходить дальше. Хотя я бы предпочел первый матч провести в Беларуси.
— У «Славии» не будет проблем с проходом… Точка. :)
— БАТЭ — белорусский клуб. Подозреваю, речь там идет не о деньгах, а о выживании.
«Фэйсбук» «Славии»:
— БАТЭ, добро пожаловать в ад.
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