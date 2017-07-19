Время собирать камни

В целом, поединок, конечно, получился достаточно зрелищным и дающим немало пищи для размышлений. Необходимо отдать должное «Спартаку» — юрмальчане реально вышли на поле «Астана Арены» не отбывать номер, а бороться за выход в следующий этап еврокубка. И, будь игроки прибалтийской дружины поудачливее, представлявшаяся многим аутсайдером данного двухматчевого противостояния команда могла бы и свозить вскоре сидящего на чемоданах своего польского наставника в Варшаву.



Спартаковские тренеры и игроки, наверное, после ответного поединка сто раз уже пожалели о том, что не действовали в подобном ключе на своем поле. Справедливости ради, столь дерзкое поведение оппонентов стало, похоже, серьезным откровением для футболистов «Астаны». Ожидавшие от спартаковцев совершенно иного поведения, игроки чемпиона Казахстана в какой-то момент упустили нити инициативы в домашнем поединке — а забрать их обратно в свои руки и перенастроиться прямо по ходу игры у спортсменов в желтых футболках в итоге так и не получилось.



Вполне можно понять послематчевое недовольство действиями своих подопечных на поле Станимира Стоилова — далеко не только он один ожидал от хозяев совершенно иной игры в этом матче. Вроде бы и вальяжности особой в действиях выигравшей первый матч на выезде команды не наблюдалось, однако подспудно все же чувствовалось, что «Астана» уже мыслями в следующем раунде квалификации. А со «Спартаком», как оказалось, подобный недонастрой чреват определенными неприятностями… Как бы то ни было, но латвийская дружина оказалась достаточно ощутимой преградой для чемпиона Казахстана на пусти в групповой этап главного континентального клубного турнира. Вопросы по игре на «Астана Арене» есть, по сути, ко всем линиям столичной дружины — и к обороне, и к нападению, и к полузащите. Разве что к Александру Мокину претензий особых быть не должно — в пропущенном мяче закрытого в момент удара защитниками-статистами голкипера обвинить сложно.



Думается, тренерскому штабу столичного клуба необходимо сделать правильные выводы из двух матчей со «Спартаком». На самом деле, с той игрой, что наш чемпион продемонстрировал в поединках с латвийской дружиной, справиться с «Легией» будет невозможно. Надо, конечно, делать скидку на то, что в паре с юрмальчанами «Астана» пребывала в статусе явного фаворита — а осознание этого в случае со столичной дружиной часто создает дополнительные проблемы ее футболистам в плане настроя на соперника. Сильнейшей команде Казахстана необходимо провести сейчас тщательную работу над ошибками, которых, в действиях футболистов «Астаны», что и говорить, вчера хватало. И можно сейчас только поблагодарить «Спартак» за то, что сумел нам явственно обозначить определенные слабые места в игре нашего чемпиона.



В целом, конечно, ничего сверхъестественного на «Астана Арене» вчера не произошло. Просто одна команда, имевшая определенное преимущество после первого матча, решила вдруг, что сможет еще раз добиться перевеса, сэкономив при этом на прикладываемых усилиях, а ее оппонент этому резко воспротивился. В итоге получилось достаточно увлекательное противостояние, обнажившее некоторые проблемы у фаворита.



Что ж, в итоге — домашняя ничья. Обидно — но уж точно не смертельно. Есть теперь немного времени разобраться в себе и в будущем сопернике. И в том, что произошло вчера. И в том, что еще может случиться дальше.