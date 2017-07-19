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19 июля 2017, 11:30 | Футбол: Еврокубки | Vesti.kz

Жерар Гоу: Организация в «Кайрате» непрофессиональная

По словам форварда, он остался в аэропорту, так как «Кайрат» не оформил визу для вылета в Албанию.

Нападающий алматинского «Кайрата» Жерар Гоу столкнулся с визовыми проблемами в связи с вылетом в Албанию на матч против «Скендербеу», сообщает KazFootball.kz. Об этом лучший бомбардир двух последних чемпионатов Казахстана написал на своей странице в инстаграм.

«Я должен ждать в аэропорту, потому что моя команда ФК “Кайрат” не оформила визу для вылета в Албанию. Организация в “Кайрате” непрофессиональная. Они работают, как в футболе 50-х годов, и после такой непрофессиональной деятельности требуют результатов и голов. Однако не переживайте болельщики! Я здесь нахожусь уже 3 года и привык к такому отношению. Я буду стараться изо всех сил, чтобы добиться высоких результатов как для команды, так и для болельщиков!», — приводит слова Гоу издание.

Однако, как отмечает KazFootball.kz, позднее Жерар Гоу удалил эту запись со своей странички.

Напомним, что в матче квалификации Лиги Европы в Алматы «Кайрат» сыграл вничью с албанским «Скендербеу» (1:1). У хозяев на девятой минуте отличился Жерар Гоу, на что гости ответили мячом Бакари Нимагы на 72-й. Ответный поединок состоится в четверг, 20 июля в Албании.

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