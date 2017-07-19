«Астана» обошла «Эвертон» в клубном рейтинге УЕФА
После ничейного результата с юрмальским «Спартаком» (1:1) столичная «Астана» улучшила свое положение в рейтинге клубов УЕФА, сообщает Sports.kz.
Подопечные Станимира Стойлова с 15,250 баллами поднялись с 80-й на 79-ю строку, сместив на позицию ниже английский «Эвертон», у которого 15,000 очков.
ТОП-10 клубов УЕФА выглядит так:
1. «Реал» (Испания) — 134,000 очков
2. «Атлетико» (Испания) — 116,000
3. «Барселона» (Испания) — 111,000
4. «Бавария» (Германия) — 110,000
5. «Ювентус» (Италия) — 107,000
6. ПСЖ (Франция) — 94,000
7. «Севилья» (Испания) — 94,000
8. «Боруссия Дортмунд» (Германия) — 83,000
9. «Манчестер Сити» (Англия) — 82,000
10. «Бенфика» (Португалия) — 80,000.
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