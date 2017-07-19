«Астана» обошла «Эвертон» в клубном рейтинге УЕФА

Подопечные Станимира Стойлова с 15,250 баллами поднялись с 80-й на 79-ю строку, сместив на позицию ниже английский «Эвертон», у которого 15,000 очков.

ТОП-10 клубов УЕФА выглядит так:

1. «Реал» (Испания) — 134,000 очков

2. «Атлетико» (Испания) — 116,000

3. «Барселона» (Испания) — 111,000

4. «Бавария» (Германия) — 110,000

5. «Ювентус» (Италия) — 107,000

6. ПСЖ (Франция) — 94,000

7. «Севилья» (Испания) — 94,000

8. «Боруссия Дортмунд» (Германия) — 83,000

9. «Манчестер Сити» (Англия) — 82,000

10. «Бенфика» (Португалия) — 80,000.