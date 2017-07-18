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18 июля 2017, 23:59 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Сербский «Партизан» вышел в третий раунд квалификации футбольной Лиги чемпионов

ТАСС, 18 июля. Сербский «Партизан» в гостях сыграл вничью с черногорской «Будучностью» со счетом 0:0 в ответном матче второго квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов и вышел в следующую стадию турнира.

Первая встреча команд завершилась победой клуба из Сербии со счетом 2:0. Таким образом, по сумме двух матчей дальше прошел «Партизан».

Результаты других матчей:

«Астана» (Казахстан) — «Спартак Юрмала» (Латвия) — 1:1 (первый матч — 1:0);.

«Алашкерт» (Армения) — БАТЭ (Белоруссия) — 1:3 (1:1);.

«Вардар» (Македония) — «Мальме» (Швеция) — 3:1 (1:1);.

«Самтредия» (Грузия) — «Карабах» (Азербайджан) — 0:1 (0:5);.

«Викингур» (Фарерские острова) — «Хабнарфьордюр» (Исландия) — 0:2 (1:1);.

ТНС (Уэльс) — «Риека» (Хорватия) — 1:5 (0:2).

Первые матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов пройдут 25 и 26 июля, ответные — 1 и 2 августа. С этой стадии борьбу за попадание в групповой этап турнира начнет российский ЦСКА, который сыграет с греческим АЕКом.

Партизан
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