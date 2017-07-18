Александр Ермакович: В БАТЭ интересы команды всегда стоят выше эмоций отдельных игроков

Ответы на вопросы опубликовал официальный сайт БАТЭ.

Начало матча для нас сложилось хуже не придумаешь. Мало того что тяжело было приспособиться к непростым погодным условиям, непривычному газону, так еще и пропустили. Но переломили ход встречи за счет волевых качеств, характера. Плюс исполнительское мастерство того же Миши Гордейчука. Гол, который он забил, придал команде уверенности.

Результат определила разница в классе вратарей. Вы согласны?

Мне не с руки комментировать действия игрока соперника. А за своего я только рад. Щербицкий несколько раз выручил. У нас перспективный вратарь, это наше будущее. В то же время были и помарки.

Для вас стала сюрпризом игра «Алашкерта» в первом тайме?

Я бы так не сказал. Знали, что это хорошая команда, хорошо обращается с мячом, более адаптирована к условиям в Ереване. Нам же требовалось время приспособиться. Плюс «Алашкерт» сегодня сыграл хорошо. Где-то нам сопутствовала удача в определенных моментах. Но в целом мы были сильнее.

Скажите как профессионал: в чем вы сегодня переиграли «Алашкерт»? И с чем связаны две замены в первом тайме?

В Борисове у нас было две вынужденные замены во втором тайме. И это где-то повлияло на рисунок игры. Сегодня возникла еще более тяжелая ситуация — две вынужденные замены уже в первом тайме. Это ни в коем случае не недовольство качеством игры ребят, а травмы. Войти в такую игру тяжело. Возьмем того же Гайдучика: он не имел много игровой практики в этом году. Но за счет мастерства, воли здорово вошел в игру и помог. Как и Максим Володько: помимо того, что закрыл позицию, еще и успел забить гол, который предопределил окончательный исход матча. А за счет чего… Сложно рассуждать. Наверное, мы были сильнее в плане реализации своих моментов. Мы были одним кулаком, единым коллективом, бились друг за друга. Наверное, это самое главное.

Придало ли вам дополнительной мотивации то, как болельщики требовали вашей отставки после первого матча?

Я профессионал и должен делать свою работу. А высказывания отдельных болельщиков — просто их мнение. Я не могу по их воле сразу бросить команду в такое время.

Прокомментируйте отсутствие в выездном составе Жавнерчика.

Скажу так: в БАТЭ интересы команды всегда стоят выше эмоций отдельных игроков.