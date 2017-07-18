Александр Ермакович: В БАТЭ интересы команды всегда стоят выше эмоций отдельных игроков
Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович после победного поединка с «Алашкертом» (3:1) во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов рассказал, за счет чего его команда переломила ход игры, и прокомментировал отсутствие в выездном составе Максима Жавнерчика.
Ответы на вопросы опубликовал официальный сайт БАТЭ.
Начало матча для нас сложилось хуже не придумаешь. Мало того что тяжело было приспособиться к непростым погодным условиям, непривычному газону, так еще и пропустили. Но переломили ход встречи за счет волевых качеств, характера. Плюс исполнительское мастерство того же Миши Гордейчука. Гол, который он забил, придал команде уверенности.
Результат определила разница в классе вратарей. Вы согласны?
Мне не с руки комментировать действия игрока соперника. А за своего я только рад. Щербицкий несколько раз выручил. У нас перспективный вратарь, это наше будущее. В то же время были и помарки.
Для вас стала сюрпризом игра «Алашкерта» в первом тайме?
Я бы так не сказал. Знали, что это хорошая команда, хорошо обращается с мячом, более адаптирована к условиям в Ереване. Нам же требовалось время приспособиться. Плюс «Алашкерт» сегодня сыграл хорошо.
Скажите как профессионал: в чем вы сегодня переиграли «Алашкерт»? И с чем связаны две замены в первом тайме?
В Борисове у нас было две вынужденные замены во втором тайме. И это
Придало ли вам дополнительной мотивации то, как болельщики требовали вашей отставки после первого матча?
Я профессионал и должен делать свою работу. А высказывания отдельных болельщиков — просто их мнение. Я не могу по их воле сразу бросить команду в такое время.
Прокомментируйте отсутствие в выездном составе Жавнерчика.
Скажу так: в БАТЭ интересы команды всегда стоят выше эмоций отдельных игроков.
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