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18 июля 2017, 22:57 | Футбол: Еврокубки | PROСПОРТ - Казахстан

«Астана» уже заработала в еврокубках как минимум 1,245 млн.евро

В ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Астана» сыграла вничью с юрмальским «Спартаком» (1:1) и вышла в третий раунд квалификации.

В ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов <span class=error>Астана</span> сыграла вничью с юрмальским Спартаком (1:1) и вышла в третий раунд квалификации. Увеличить
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В случае вылета в третьем отборочном раунде «Астана» попадет в квалификационный плей-офф Лиги Европы. Таким образом, столичный клуб в еврокубковой кампании заработает не менее 1 млн.евро: 320 тысяч евро за участие во втором отборочном раунде Лиги чемпионов, 420 тысяч — в третьем, 260 тысяч — упомянутая выше выплата солидарности чемпиону национального первенства.

В случае попадания в групповой этап Лиги Европы через стадию плей-офф, «Астана» заработает не менее 3,6 млн.евро (дополнительные 2,6 млн.клуб получит в качестве фиксированной выплаты за попадание в групповой этап). На данной стадии также предусмотрены бонусы за победу (360 тысяч евро) и ничью (120 тысяч).

В случае вылета в квалификационном плей-офф Лиги Европы, астанчане получат лишь 245 тысяч евро за участие на данной стадии. Таким образом, общий доход от участия в еврокубковой кампании составит 1,245 млн.евро.

В случае же успешного преодоления третьего отборочного раунда Лиги чемпионов «Астана» попадет в квалификационный плей-офф турнира. В случае успешного прохождения этой стадии астанчане получат минимум 14,7 млн.евро: 12,7 млн. — за попадание на групповой этап, еще 2 млн — за успешное прохождение квалификационного плей-офф. Отметим, что на групповом этапе Лиги чемпионов бонус за победу составляет 1,5 млн.евро, за ничью — 500 тысяч евро. Выплаты солидарности за участие в квалификации в данном случае не производятся.

В случае же вылета «Астаны» на стадии квалификационного плей-офф, казахстанский клуб попадет в групповой этап Лиги Европы. Таким образом, астанчане заработают минимум 6,18 млн.евро: 2,6 млн. за участие в групповом этапе Лиги Европы, 3 млн. за поражение в квалификационном плей-офф Лиги чемпионов, 260 тысяч за непопадание в групповой этап Лиги чемпионов и 320 тысяч за выступление во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов. Выплаты за участие в третьем раунде отбора в данном случае не производятся.

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