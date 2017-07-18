«Астана» уже заработала в еврокубках как минимум 1,245 млн.евро

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В случае вылета в третьем отборочном раунде «Астана» попадет в квалификационный плей-офф Лиги Европы. Таким образом, столичный клуб в еврокубковой кампании заработает не менее 1 млн.евро: 320 тысяч евро за участие во втором отборочном раунде Лиги чемпионов, 420 тысяч — в третьем, 260 тысяч — упомянутая выше выплата солидарности чемпиону национального первенства.

В случае попадания в групповой этап Лиги Европы через стадию плей-офф, «Астана» заработает не менее 3,6 млн.евро (дополнительные 2,6 млн.клуб получит в качестве фиксированной выплаты за попадание в групповой этап). На данной стадии также предусмотрены бонусы за победу (360 тысяч евро) и ничью (120 тысяч).

В случае вылета в квалификационном плей-офф Лиги Европы, астанчане получат лишь 245 тысяч евро за участие на данной стадии. Таким образом, общий доход от участия в еврокубковой кампании составит 1,245 млн.евро.

В случае же успешного преодоления третьего отборочного раунда Лиги чемпионов «Астана» попадет в квалификационный плей-офф турнира. В случае успешного прохождения этой стадии астанчане получат минимум 14,7 млн.евро: 12,7 млн. — за попадание на групповой этап, еще 2 млн — за успешное прохождение квалификационного плей-офф. Отметим, что на групповом этапе Лиги чемпионов бонус за победу составляет 1,5 млн.евро, за ничью — 500 тысяч евро. Выплаты солидарности за участие в квалификации в данном случае не производятся.