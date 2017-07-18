Бояться нечего. БАТЭ вышел в третий раунд Лиги чемпионов

Чемпион Беларуси ехал в Ереван с единственной установкой, даже обязанностью — смыть позор. Потому как общественность единогласно посчитала, что домашняя ничья с лучшей командой Армении является ничем иным. В результате команда Ермаковича оказалась в незавидной ситуации. Под давлением со всех сторон, с чрезвычайной ответственностью не просто за результат, а за то, чтобы добыть его уверенно. Прибавим к этому 35-градусную жару в столице Армении. Ну, и то, что, оказывается, «Алашкерт» может играть в футбол и сам бить по воротам, и играть на контратаках. Особенно на своем поле.

Вот и получается, что БАТЭ одержал непростую победу. Учитывая, что матч осложнился двумя вынужденными заменами Риоса и Милуновича в первом тайме, а также пропущенным голом. Белорусы толком не успели ни разу ударить по воротам, как случился форменный провал в обороне. Пас Артака Едигаряна сделал клоунами Яблонского и Милуновича, а Ненадович просто грамотно открылся.



То, что белорусская команда после такого быстро сравняла счет, еще до перерыва вышла вперед, фактически решив исход противостояния, а затем совершила «контрольный выстрел» — с одной стороны признак проявления воли и способности продемонстрировать класс. С другой стороны это отнюдь не повод превозносить борисовское достижение. Если кто-то подумал, что мы собрались здесь петь оды БАТЭ — вы ошибаетесь. Это было бы слишком мелко для команды, которая уже почти десять лет нацеливается на еврокубковую осень и почти всегда туда попадает.



Мы лишь выражаем надежду, что к БАТЭ вернется уверенность в собственных силах. Что ею вакцинируют в том числе новичков борисовского клуба, не хлебавших прежде всех прелестей (в любом смысле) Лиги чемпионов. Потому как пока, есть такое ощущение, уверенности у БАТЭ нет. Может быть, это то главное, чего не хватает сейчас чемпиону Беларуси.



Да и откуда ей взяться, когда в чемпионате дела ладятся через раз, до первого места после половины дистанции еще надо дотянуться, а в еврокубках после многочисленных и зачастую успешных встреч с мировыми грандами ты вдруг мучаешься с чемпионом Армении, да еще на фоне того, что в прошлом году проиграл 0:3 ирландцам.



Так легко может возникнуть мысль, что БАТЭ мельчает, или уже измельчал. А хуже всего будет если она появится внутри самого клуба. Тем более на фоне скорых поединков с пражской «Славией».



У борисовчан будет еще как минимум четыре матча в еврокубках. А бояться нечего — и не таких проходили.



АЛАШКЕРТ — БАТЭ — 1:3

ЕРЕВАН. Республиканский стадион имени Вазгена Саркисяна. Начало — в 19.00.

Судья — Петер Кралович (Словакия).

АЛАШКЕРТ: Бегларян — Ховбоша (Пелтьер, 72), Восканян, Даниэль Стойкович, Яблан (Минасян, 66), Дагбашян — Дашян, Веранян (к), Артак Григорян (Манасян, 46), Артак Едигарян — Ненадович.

Запасные: Каспаров, Зелькович, Бадоян, Мурадян.

БАТЭ: Щербицкий — Риос (М. Володько, 33), Яблонский, Милунович (Гайдучик, 43), Поляков — А. Володько, Драгун (Кендыш, 82) — Гордейчук, Иванич, Стасевич (к) — Сигневич.

Запасные: Веремко, Березкин, Туоминен, Гвилия.

ГОЛЫ: 1:0 — Ненадович (18, пас — Артак Едигарян). 1:1 — Гордейчук (23, пас — Милунович). 1:2 — Гордейчук (35, пас — Сигневич). 1:3 — М. Володько (78, пас — Иванич).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Веранян (34), Дашян (81), Пелтьер (94+); М. Володько (48+), Поляков (64), Кендыш (94+).



Первый матч — 1:1.