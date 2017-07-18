Главный тренер «Алашкерта» Абраам Хашманян: БАТЭ использовал все свои шансы

«В таких играх любая ошибка может стать роковой. И мы ошиблись. В целом сыграли неплохо, но мы пока еще не на том уровне, чтобы не ошибаться. “Алашкерт” действовал на максимуме, который мы можем показать в данный момент. У нас были шансы забить, но когда ты их не используешь, противник в ответ наказывает. БАТЭ — более качественная команда. У них было три шанса, и они использовали все. Голкипер Бегларян сыграл плохо. У него была практика, и мы на него понадеялись. В итоге он ошибся. Доволен ли я действиями арбитра? Нет. И действиями помощника — тоже», — цитирует Хашманяна football.by.