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18 июля 2017, 22:52 | Футбол: Еврокубки | Прессбол

Главный тренер «Алашкерта» Абраам Хашманян: БАТЭ использовал все свои шансы

Главный тренер ереванского «Алашкерта» Абраам Хашманян прокомментировал поражение его клуба от БАТЭ (1:3) в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

«В таких играх любая ошибка может стать роковой. И мы ошиблись. В целом сыграли неплохо, но мы пока еще не на том уровне, чтобы не ошибаться. “Алашкерт” действовал на максимуме, который мы можем показать в данный момент. У нас были шансы забить, но когда ты их не используешь, противник в ответ наказывает. БАТЭ — более качественная команда. У них было три шанса, и они использовали все. Голкипер Бегларян сыграл плохо. У него была практика, и мы на него понадеялись. В итоге он ошибся. Доволен ли я действиями арбитра? Нет. И действиями помощника — тоже», — цитирует Хашманяна football.by.

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