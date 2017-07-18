«Карабах» победил клуб «Самтредиа» во втором квалификационном раунде футбольной ЛЧ
МОСКВА, 18 июл —
Р-Спорт. Азербайджанский «Карабах» победил грузинский клуб «Самтредиа» по сумме двух матчей во втором квалификационном раунде футбольной Лиги чемпионов.
В первой встрече «Карабах» разгромил соперника со счетом 5:0. Ответная игра, прошедшая во вторник в Тбилиси, завершилась также победой азербайджанского клуба — 1:0. Победный гол на 22-й минуте забил Дональд Герье.
«Карабах» в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов сыграет с победителем пары «Шериф» (Молдавия) — «Кукеси» (Албания).
Главные тренеры
|Георгий Цецадзе
|Гурбан Гурбанов
Голы
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Составы
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Статистика
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
Судьи
|Главный судья
|Срджан Йованович (Сербия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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