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18 июля 2017, 22:32 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

«Карабах» победил клуб «Самтредиа» во втором квалификационном раунде футбольной ЛЧ

МОСКВА, 18 июл — Р-Спорт. Азербайджанский «Карабах» победил грузинский клуб «Самтредиа» по сумме двух матчей во втором квалификационном раунде футбольной Лиги чемпионов.

В первой встрече «Карабах» разгромил соперника со счетом 5:0. Ответная игра, прошедшая во вторник в Тбилиси, завершилась также победой азербайджанского клуба — 1:0. Победный гол на 22-й минуте забил Дональд Герье.

«Карабах» в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов сыграет с победителем пары «Шериф» (Молдавия) — «Кукеси» (Албания).

18.07.2017 20:00 2-й отборочный раунд Boris Paichadze
Самтредиа 0:1 Карабах
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Георгий Цецадзе Гурбан Гурбанов
Голы
  Уайльд-Дональд Геррье 22′
Составы
  Уайльд-Дональд Геррье
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Срджан Йованович (Сербия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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