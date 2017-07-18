«Карабах» победил клуб «Самтредиа» во втором квалификационном раунде футбольной ЛЧ

В первой встрече «Карабах» разгромил соперника со счетом 5:0. Ответная игра, прошедшая во вторник в Тбилиси, завершилась также победой азербайджанского клуба — 1:0. Победный гол на 22-й минуте забил Дональд Герье.

«Карабах» в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов сыграет с победителем пары «Шериф» (Молдавия) — «Кукеси» (Албания).