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https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/30426317/
18 июля 2017, 22:08 | Футбол: Еврокубки | Прессбол

Александр Ермакович: Спасла ли победа от увольнения? Решать руководству клуба

Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович поделился впечатлениями от ответного матча 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с армянским «Алашкертом» (3:1).

Главный тренер <span class=error>БАТЭ</span> Александр <span class=error>Ермакович</span> поделился впечатлениями от ответного матча 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с армянским Алашкертом (3:1). Увеличить
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В первом тайме «Алашкерт» более активно. За счет чего ваша команда смогла преломлять ход игры и добиться успеха?

Худшего начала матча мы не могли представить. Также погодные условия были очень сложными. Но за счет характера, волевых качеств, а также исполнительского мастерства смогли добиться успеха. Кроме того, наш первый гол, придал команде уверенности.

Сегодня ваш вратарь не очень удачно действовал в некоторых эпизодах. Как вы думаете, ваша команда пройдет «Славию»?

До этой игры еще есть время. Сейчас нужно наслаждаться этой победой, а потом подумаем о следующем раунде и играх со «Славией».

Если БАТЭ попадет в групповой раунд, способен ли этот состав команды добиться там успеха?

Мы очень верим в нашу команду, знаем, что они могут играть лучше. Но не исключаю, что могут появится новички. Сначала мы должны туда попасть, а потом подумаем.

Эта победа спасла вас от увольнения?

Сложно ответить, решает руководство клуба. У меня контракт,

— приводит слова Ермаковича football.by со ссылкой на armsport.am.

18.07.2017 19:00 2-й отборочный раунд Republic Stadium (Vazgen Sargsyan)
Алашкерт 1:3 БАТЭ
Первый тайм: 1:2
Главные тренеры
Абраам Хашманян Александр Ермакович
Голы
18′ Урош Ненадович  
62 Михаил Гордейчук 23′
62 Михаил Гордейчук 35′
42 Максим Володько 78′
Составы
Урош Ненадович  
42 Максим Володько
62 Михаил Гордейчук
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Петер Кралович (Словакия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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