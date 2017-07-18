Александр Ермакович: Спасла ли победа от увольнения? Решать руководству клуба
Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович поделился впечатлениями от ответного матча 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с армянским «Алашкертом» (3:1).
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В первом тайме «Алашкерт» более активно. За счет чего ваша команда смогла преломлять ход игры и добиться успеха?
Худшего начала матча мы не могли представить. Также погодные условия были очень сложными. Но за счет характера, волевых качеств, а также исполнительского мастерства смогли добиться успеха. Кроме того, наш первый гол, придал команде уверенности.
Сегодня ваш вратарь не очень удачно действовал в некоторых эпизодах. Как вы думаете, ваша команда пройдет «Славию»?
До этой игры еще есть время. Сейчас нужно наслаждаться этой победой, а потом подумаем о следующем раунде и играх со «Славией».
Если БАТЭ попадет в групповой раунд, способен ли этот состав команды добиться там успеха?
Мы очень верим в нашу команду, знаем, что они могут играть лучше. Но не исключаю, что могут появится новички. Сначала мы должны туда попасть, а потом подумаем.
Эта победа спасла вас от увольнения?
Сложно ответить, решает руководство клуба. У меня контракт,
— приводит слова Ермаковича football.by со ссылкой на armsport.am.
|18.07.2017 19:00
|2-й отборочный раунд
|Republic Stadium (Vazgen Sargsyan)
|Абраам Хашманян
|Александр Ермакович
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|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Петер Кралович (Словакия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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