Александр Ермакович: Спасла ли победа от увольнения? Решать руководству клуба

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В первом тайме «Алашкерт» более активно. За счет чего ваша команда смогла преломлять ход игры и добиться успеха?

Худшего начала матча мы не могли представить. Также погодные условия были очень сложными. Но за счет характера, волевых качеств, а также исполнительского мастерства смогли добиться успеха. Кроме того, наш первый гол, придал команде уверенности.

Сегодня ваш вратарь не очень удачно действовал в некоторых эпизодах. Как вы думаете, ваша команда пройдет «Славию»?

До этой игры еще есть время. Сейчас нужно наслаждаться этой победой, а потом подумаем о следующем раунде и играх со «Славией».

Если БАТЭ попадет в групповой раунд, способен ли этот состав команды добиться там успеха?

Мы очень верим в нашу команду, знаем, что они могут играть лучше. Но не исключаю, что могут появится новички. Сначала мы должны туда попасть, а потом подумаем.

Эта победа спасла вас от увольнения?

Сложно ответить, решает руководство клуба. У меня контракт,

— приводит слова Ермаковича football.by со ссылкой на armsport.am.