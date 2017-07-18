Лига чемпионов. БАТЭ и пражская «Славия» сыграют 25 июля и 2 августа

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Первая встреча состоится во вторник, 25 июля, на пражской «Эден Арене», памятной борисовчанам по поединку группового турнира Лиги чемпионов-2011/12 с пльзеньской «Викторией» (1:1). Ответный матч намечен на среду, 2 августа, на «Борисов-Арене», — передает football.by.

БАТЭ обыграл «Алашкерт» на выезде и вышел в следующую стадию.