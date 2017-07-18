Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/30426227/
18 июля 2017, 21:54 | Футбол: Еврокубки | Прессбол

Лига чемпионов. БАТЭ и пражская «Славия» сыграют 25 июля и 2 августа

Стали известны точные даты проведения матчей 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между БАТЭ и пражской «Славией».

Стали известны точные даты проведения матчей 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между <span class=error>БАТЭ</span> и пражской <span class=error>Славией</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Первая встреча состоится во вторник, 25 июля, на пражской «Эден Арене», памятной борисовчанам по поединку группового турнира Лиги чемпионов-2011/12 с пльзеньской «Викторией» (1:1). Ответный матч намечен на среду, 2 августа, на «Борисов-Арене», — передает football.by.

БАТЭ обыграл «Алашкерт» на выезде и вышел в следующую стадию.

Славия Пр
Новости Матчи Состав Статистика
БАТЭ
Новости Матчи Состав Статистика
Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Еврокубков

Еще 7 новостей  Все новости
31 декабря

Анатолий Капский: я не злой, но иногда нужно включать плохого

Павел Савицкий: не хочу наступать Капскому на горло

THE. В Борисове нет глоров БАТЭ