БАТЭ вышел в следующий раунд квалификации Лиги Чемпионов

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Начало выездной встречи не вселяло в это уверенности. Хозяева, в Борисове практически не доводившие дело до ударов по воротам БАТЭ, не только опасно атаковали, но и забили первыми. На 18 минуте отличился Ненадович — 0:1.

Неизвестно, как бы развивались события дальше, если бы не быстрый ответный гол борисовчан, который на 23 минуте провел Гордейчук — 1:1.

Он же в конце первого тайма забил во второй раз (2:1), сделав шансы «Алашкерта» на проход белорусской команды призрачными.

Несмотря на все старания хозяев во втором тайме, им не удалось больше отличиться. А вот БАТЭ провел еще один мяч. Его забил на 78 минуте вышедший на замену Максим Володько.

Таким образом, БАТЭ идет дальше, а Беларусь сохраняет своего полпреда в главном европейском клубном турнире.