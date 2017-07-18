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18 июля 2017, 21:35 | Футбол: Еврокубки | Ежедневник.by

БАТЭ вышел в следующий раунд квалификации Лиги Чемпионов

После домашней ничьи (1:1) белорусский чемпион не оставил шансов своему армянскому сопернику «Алашкерту» на его поле (3:1) и вышел в следующий раунд Лиги Чемпионов.

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Начало выездной встречи не вселяло в это уверенности. Хозяева, в Борисове практически не доводившие дело до ударов по воротам БАТЭ, не только опасно атаковали, но и забили первыми. На 18 минуте отличился Ненадович — 0:1.

Неизвестно, как бы развивались события дальше, если бы не быстрый ответный гол борисовчан, который на 23 минуте провел Гордейчук — 1:1.

Он же в конце первого тайма забил во второй раз (2:1), сделав шансы «Алашкерта» на проход белорусской команды призрачными.

Несмотря на все старания хозяев во втором тайме, им не удалось больше отличиться. А вот БАТЭ провел еще один мяч. Его забил на 78 минуте вышедший на замену Максим Володько.

Таким образом, БАТЭ идет дальше, а Беларусь сохраняет своего полпреда в главном европейском клубном турнире.

18.07.2017 19:00 2-й отборочный раунд Republic Stadium (Vazgen Sargsyan)
Алашкерт 1:3 БАТЭ
Первый тайм: 1:2
Главные тренеры
Абраам Хашманян Александр Ермакович
Голы
18′ Урош Ненадович  
62 Михаил Гордейчук 23′
62 Михаил Гордейчук 35′
42 Максим Володько 78′
Составы
Урош Ненадович  
42 Максим Володько
62 Михаил Гордейчук
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Петер Кралович (Словакия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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