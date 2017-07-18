Delfi.lv: «Спартак» показал характер в матче с «Астаной», но не сумел сотворить сенсацию
Латвийский сайт Delfi.lv прокомментировал результат ответного матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов «Астана» — «Спартак» (Юрмала) (1:1), сообщает Sports.kz.
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«Чемпион Латвии показал характер и сыграл вничью с сильнейшим клубом Казахстана, но по сумме двух матчей покинул турнир. Отметим, что оба гола у “Астаны” забил Патрик Твумаси, который
В третьем раунде «Астана», скорее всего, сыграет с польской «Легией», которая в первом матче второго раунда разгромила финский «Мариехамн» — 3:0.
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