Delfi.lv: «Спартак» показал характер в матче с «Астаной», но не сумел сотворить сенсацию

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«Чемпион Латвии показал характер и сыграл вничью с сильнейшим клубом Казахстана, но по сумме двух матчей покинул турнир. Отметим, что оба гола у “Астаны” забил Патрик Твумаси, который когда-то играл за “Спартак”. Во втором матче “Спартак” смотрелся респектабельно, показав хорошую производительность, но вытащить сенсационную победу юрмальчанам не удалось», — пишет издание.



В третьем раунде «Астана», скорее всего, сыграет с польской «Легией», которая в первом матче второго раунда разгромила финский «Мариехамн» — 3:0.