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18 июля 2017, 21:22 | Футбол: Еврокубки | Sports.kz

Delfi.lv: «Спартак» показал характер в матче с «Астаной», но не сумел сотворить сенсацию

Латвийский сайт Delfi.lv прокомментировал результат ответного матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов «Астана» — «Спартак» (Юрмала) (1:1), сообщает Sports.kz.

Латвийский сайт Delfi.lv прокомментировал результат ответного матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов <span class=error>Астана</span> — Спартак (Юрмала) (1:1) сообщает Sports.kz. Увеличить
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«Чемпион Латвии показал характер и сыграл вничью с сильнейшим клубом Казахстана, но по сумме двух матчей покинул турнир. Отметим, что оба гола у “Астаны” забил Патрик Твумаси, который когда-то играл за “Спартак”. Во втором матче “Спартак” смотрелся респектабельно, показав хорошую производительность, но вытащить сенсационную победу юрмальчанам не удалось», — пишет издание.

В третьем раунде «Астана», скорее всего, сыграет с польской «Легией», которая в первом матче второго раунда разгромила финский «Мариехамн» — 3:0.

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