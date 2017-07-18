Футболисты БАТЭ пробились в 3-й раунд квалификации Лиги чемпионов

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После домашней ничьей неделю назад (1:1) сегодня в армянской столице команда Александра Ермаковича победила со счетом 3:1 и идет дальше по турнирной дистанции.