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18 июля 2017, 21:07 | Футбол: Еврокубки | БЕЛТА

Футболисты БАТЭ пробились в 3-й раунд квалификации Лиги чемпионов

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ пробились в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов, одолев по сумме двух встреч ереванский «Алашкерт», сообщает корреспондент БЕЛТА.

После домашней ничьей неделю назад (1:1) сегодня в армянской столице команда Александра <span class=error>Ермаковича</span> победила со счетом 3:1 и идет дальше по турнирной дистанции. Увеличить
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После домашней ничьей неделю назад (1:1) сегодня в армянской столице команда Александра Ермаковича победила со счетом 3:1 и идет дальше по турнирной дистанции.

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