Футболисты БАТЭ пробились в 3-й раунд квалификации Лиги чемпионов
18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ пробились в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов, одолев по сумме двух встреч ереванский «Алашкерт», сообщает корреспондент БЕЛТА.
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После домашней ничьей неделю назад (1:1) сегодня в армянской столице команда Александра Ермаковича победила со счетом 3:1 и идет дальше по турнирной дистанции.
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