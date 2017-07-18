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18 июля 2017, 20:22 | Футбол: Еврокубки | Sports.kz

«Астана» побила рекорд посещаемости сезона

Сегодня, 18 июля, на ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Чемпионов «Астана» — «Спартак», согласно официальному протоколу матча, собралось 20 500 болельщиков.

Сегодня 18 июля на ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Чемпионов <span class=error>Астана</span> — Спартак согласно официальному протоколу матча собралось 20 500 болельщиков. Увеличить
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Эта цифра позволила столичной команде установить рекорд посещаемости этого сезона..

Футбольный клуб «Астана» благодарит болельщиков за их поддержку, которая стала дополнительным стимулом для столичной команды в выходе в следующий раунд.

18.07.2017 17:00 2-й отборочный раунд Astana Arena
Астана 1:1 Спартак Ю
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Станимир Стойлов Марек Зуб
Голы
59′ Патрик Твумаси 23
  53860 72′
Составы
Патрик Твумаси 23
  Эдгар Варданян
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Харалампос Калогеропулос (Греция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
Гол
Автогол
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Нереализованный пенальти
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