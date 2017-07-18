«Астана» побила рекорд посещаемости сезона
Сегодня, 18 июля, на ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Чемпионов «Астана» — «Спартак», согласно официальному протоколу матча, собралось 20 500 болельщиков.
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Эта цифра позволила столичной команде установить рекорд посещаемости этого сезона..
Футбольный клуб «Астана» благодарит болельщиков за их поддержку, которая стала дополнительным стимулом для столичной команды в выходе в следующий раунд.
Главные тренеры
|Станимир Стойлов
|Марек Зуб
Голы
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Составы
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Статистика
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
Судьи
|Главный судья
|Харалампос Калогеропулос (Греция)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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