— Доволен, что мы прошли дальше. Матч получился сложным. У меня много вопросов к нашим игрокам по этому матчу. Мы должны играть лучше. Я всегда говорил, что в Лиге Чемпионов не бывает легких соперников. Я думаю, что наши футболисты подумали, что это матч чемпионата и они выиграют легко, но это неправильно. Сейчас мы должны сделать правильные выводы из этих ошибок. Есть проблема с реализацией, но она у нас еще шесть месяцев. С такой реализацией моментов — нам будет сложно в дальнейшем.



— Это «Астана» сыграла не лучшим образом или «Спартак» смотрелся отлично?

— И то, и другое. «Астана» не играла на максимуме.



— Были моменты, когда у судьи были основания назначить пенальти?

— Давайте не будем говорить о судействе. У нас были моменты, но мы их загубили. У нас было много шансов, но забили мы только однажды.



— До «Легии» не так много времени — хватит ли его, чтобы исправить ситуацию?

— Попробуем. Много футболистов, которые играли без уверенности. Нельзя только присутствовать на поле. Мы должны сделать все, чтобы поднять свой уровень. Только Ласло играл на уровне, который соответствует Лиге Чемпионов.



— Мужиков не выпадал из игры?

— Нет, Серикжан точно был не самым плохим на поле. Средняя линия тоже ошибалась. В атаке Патрик Твумаси, Кабананга должны играть намного лучше. Так, как играл последние два матча Кабананга, могу сыграть и я.



— Тренер «Спартака» оценил шансы «Астаны» с «Легией» на 30 процентов. Согласны?

— Он дал даже много. По той игре, которую мы показали — я думаю, что у нас шансов — 5 процентов.