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18 июля 2017, 19:37 | Футбол: Еврокубки | Sports.kz

Станимир Стоилов: По той игре, которую мы показали — я думаю, что у нас шансов против «Легии» — 5 процентов

Главный тренер «Астаны» Станимир Стоилов прокомментировал итоги матча с латвийским «Спартаком» во втором раунде квалификации Лиги Чемпионов УЕФА — 1:1.

Главный тренер <span class=error>Астаны</span> Станимир <span class=error>Стоилов</span> прокомментировал итоги матча с латвийским Спартаком во втором раунде квалификации Лиги Чемпионов <span class=error>УЕФА</span> — 1:1. Увеличить
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— Доволен, что мы прошли дальше. Матч получился сложным. У меня много вопросов к нашим игрокам по этому матчу. Мы должны играть лучше. Я всегда говорил, что в Лиге Чемпионов не бывает легких соперников. Я думаю, что наши футболисты подумали, что это матч чемпионата и они выиграют легко, но это неправильно. Сейчас мы должны сделать правильные выводы из этих ошибок. Есть проблема с реализацией, но она у нас еще шесть месяцев. С такой реализацией моментов — нам будет сложно в дальнейшем.

 — Это «Астана» сыграла не лучшим образом или «Спартак» смотрелся отлично?
— И то, и другое. «Астана» не играла на максимуме.

 — Были моменты, когда у судьи были основания назначить пенальти?
— Давайте не будем говорить о судействе. У нас были моменты, но мы их загубили. У нас было много шансов, но забили мы только однажды.

 — До «Легии» не так много времени — хватит ли его, чтобы исправить ситуацию?
— Попробуем. Много футболистов, которые играли без уверенности. Нельзя только присутствовать на поле. Мы должны сделать все, чтобы поднять свой уровень. Только Ласло играл на уровне, который соответствует Лиге Чемпионов.

 — Мужиков не выпадал из игры?
— Нет, Серикжан точно был не самым плохим на поле. Средняя линия тоже ошибалась. В атаке Патрик Твумаси, Кабананга должны играть намного лучше. Так, как играл последние два матча Кабананга, могу сыграть и я.

 — Тренер «Спартака» оценил шансы «Астаны» с «Легией» на 30 процентов. Согласны?
— Он дал даже много. По той игре, которую мы показали — я думаю, что у нас шансов — 5 процентов.

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