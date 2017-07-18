— Жалко, мы были близки к тому, чтобы пройти. Без вопросов — «Астана» была лучше. С другой стороны, как я и говорил, вторая игра будет намного интересней первой. И жалко, что мы пропустили… Надеюсь, что наша команда понравилась вам, и мнение об игре латвийских команд будет другим. Желаю казахстанскому клубу удачи в следующем раунде Лиги Чемпионов.



— Вы пообещали команде рекордные премиальные? По крайне мере, по тому, как ваши футболисты ложились под мяч, сложилось именно такое впечатление…

— Никаких премиальных. Бонус для наших футболистов — это возможность игры против такой команды, на таком стадионе… Это важная игра, полезный опыт. Есть небольшой опыт, как один игрок, которого мы открыли.



— Выходит, вы переиграли Стоилова и изучили противника?

— В Латвии мы не показали свой потенциал. Это нормально, нужно было узнать соперника. Для большинства игроков было непросто, потому что это их первая игра в Лиге Чемпионов. Сегодня мы остановились, а «Астана» пошла дальше.



— Этот день можно назвать историческим для «Спартака?

— Я согласен.



— Ваша команда играла грубо, но в пределах правил. Это была установка?

— Возможно, это самое важное, чтобы агрессия не перешла в ошибки.



— Как вы оцениваете шансы «Астаны» в противостоянии с «Легией»?

— На 30 процентов. Наверное, будет смешно, но первое, что пришло в голову — в Польше только начало чемпионата и в стартовых играх никто не знает, что будет. «Легия» проиграла первый матч. Еще «Легия» планирует усилиться. Трудно в том плане, что неизвестно, что нужно от «Легии». Дома «Астана» должна заложить фундамент и заработать хороший результат.