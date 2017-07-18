Казахстанские судьи будут работать на матче Лиги Европы

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Помогать Кучину будут ассистенты Евгений Бельский и Анатолий Ходин, а запасным судьей будет Денис Измайлов.

Матч «Бранн» — «Ружомберок» состоится 20 июля и начнется в 23:00 по астанинскому времени. В первой игре минимальную победу одержала норвежская команда.

39-летний Кучин работает рефери с 2002 года. В прошлом играл в футбол за родной «Шахтер» и «Елимай», а в футзале — за карагандинский «Икар».

С 2009 года Кучин работает на международных матчах. В Лиге Европы он провел уже 14 матчей. Также казахстанец работал в финальных стадиях юношеских чемпионатах Европы (U-17, U-19), в квалификация Евро (U-17, U-19 и U-21), в отборочном цикле чемпионата мира-2018 (матч Германия — Сан-Марино) и в играх квалификации Лиги чемпионов.