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18 июля 2017, 18:33 | Футбол: Еврокубки | Vesti.kz

Казахстанские судьи будут работать на матче Лиги Европы

Казахстанец Артем Кучин назначен главным судьей матча второго отборочного раунда Лиги Европы между норвежским «Бранном» и словацким клубом «Ружомберок». Об этом сообщает официальный сайт ФФК.

Игра пройдет 20 июля. Увеличить
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Помогать Кучину будут ассистенты Евгений Бельский и Анатолий Ходин, а запасным судьей будет Денис Измайлов.

Матч «Бранн» — «Ружомберок» состоится 20 июля и начнется в 23:00 по астанинскому времени. В первой игре минимальную победу одержала норвежская команда.

39-летний Кучин работает рефери с 2002 года. В прошлом играл в футбол за родной «Шахтер» и «Елимай», а в футзале — за карагандинский «Икар».

С 2009 года Кучин работает на международных матчах. В Лиге Европы он провел уже 14 матчей. Также казахстанец работал в финальных стадиях юношеских чемпионатах Европы (U-17, U-19), в квалификация Евро (U-17, U-19 и U-21), в отборочном цикле чемпионата мира-2018 (матч Германия — Сан-Марино) и в играх квалификации Лиги чемпионов.

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