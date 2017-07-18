Обойдемся без валидола? Превью к ответному матчу ЛЧ "Астана" - "Спартак"

Сегодня, 18 июля, в Астане в матче одноименной команды со «Спартаком» из Юрмалы определится обладатель путевки в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов. Статистика первой игры, как и итоговый результат, позволяют казахстанским болельщикам рассчитывать на победу столичного клуба по сумме двух игр без валидольной концовки. Подробности — в материале корреспондента Vesti.kz.

Как известно, «Астана» выиграла в Юрмале со счетом 1:0. Решающий гол со штрафного забил Патрик Твумаси.

Самым бьющим, кстати, оказался Патрик Твумаси (пять ударов). По этому показателю он идет на 13-м месте в таблице квалификации игроков Лиги чемпионов и это с учетом того, что многие футболисты других клубов провели по два-три матча. И этот гол стал шестым для ганца в еврокубках, тем он стал лучшим бомбардиром своего клуба в турнирах под эгидой УЕФА. Ранее ему довелось забивать БАТЭ, «Бенфике», «Галатасараю», «Марибору», а также финскому ХИКу.

Из нынешнего состава «Астаны» в еврокубках точными ударами также отметились Марин Аничич (4), Дмитрий Шомко (3), Джордже Деспотович (2), Джуниор Кабананга (2), Абзал Бейсебеков (1), Евгений Постников (1) и Юрий Логвиненко (1).

Но по показателю Instat Index, который включает в себя все статистические показатели, лучшим стал не Твумаси, а центральный защитник столичной команды Марин Аничич. Босниец выиграл 83 процента единоборств, отдал 85 процента точных передач и показал 100-процентный результат при обводке соперника.

И только на втором месте разместился Твумаси, который, помимо гола и наибольшего количества ударов по воротам соперника, отдал немало передач в штрафную соперника.

Тройку сильнейших замкнул Юрий Логвиненко, подтвердил свой статус «короля воздуха», выиграв наибольшее количество единоборств на втором этаже из всех игроков, находившихся на поле, а также заработал пять штрафных, что является лучшим результатом в матче.

В первой встрече астанчане превзошли соперника и по другим показателям: угловые 6−3, опасные атаки 58−32, удары 19−2 (десять в створ, четыре мимо и пять блокировано). При этом 22 раза нарушили правила и заработали 16 фолов. У казахстанской команды больше всех правила нарушал белорус Игорь Шитов — в пяти случаях.

Футбол Лига чемпионов 2017/2018 2-й отборочный раунд, 18.07.2017, 17:00 -:- Астана Спартак Ю

Интересно, что «Астана» не проигрывает в 12 еврокубковых матчах на своем поле, что, конечно же, делает ее фаворитом в предстоящей встрече. В случае успешного исхода, в следующем круге команда Станимира Стойлова встретится, скорее всего, с «Легией». Поляки в первом выездном матче переиграли финский «Мариехамн» — 3:0.

Игру обслужит судейская бригада из Греции во главе с Хараламбосом Калогеропулосом. Грек лишь с 2015 года обслуживает еврокубковые матчи. Его дебют пришелся на матч Лиги Европы «Ширак» — «Зриньски» (2:0).

В этом году Хараламбос работал на матче квалификации чемпионата Европы Андорра — Венгрия, который завершился сенсационной победой андоррцев со счетом 1:0. В той встрече все 90 минут отыграл за венгров пополнивший «Астану» летом Ласло Кляйнхайслер.

Помогать Калогеропулосу будут Трифон Петропулос и Александрос Гревинис. Резервный судья матча Праксителис Захариадис.

Напомним, что ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов «Астана» — «Спартак» (Юрмала) пройдет 18 июля на стадионе «Астана Арена». Начало — в 20:00 по местному времени. Игру в прямом эфире покажет телеканал KazSport.